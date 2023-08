CUIDADO! Agora sua CNH corre risco por causa DISSO

Evitar a perda da habilitação é um objetivo de todos os motoristas, não é verdade? Portanto, se você é um condutor frequente, é essencial adotar precauções para evitar a ausência da CNH. De acordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a condução de veículos sem a posse da carteira é considerada uma infração de gravidade “extrema”. Com isso, acarreta uma penalidade financeira de R$ 293,47 e, em certos casos, até mesmo a retenção do veículo.

Muitos dos principais erros que podem ocasionar a perda da CNH costumam ocorrer durante o procedimento de renovação. Portanto, é de suma importância agir com cautela durante todas as etapas desse processo. Com isso em mente, apresentaremos a seguir todas as informações necessárias sobre essas falhas.

A obrigatoriedade da renovação da CNH

Neste ano, ocorreram diversas modificações no procedimento de renovação. Afinal, a determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que anteriormente havia abolido a necessidade obrigatória de renovação, perdeu sua validade em janeiro de 2023.

Essa medida foi inicialmente implementada durante a pandemia de Covid-19. O intuito primordial era reduzir a concentração de pessoas nas instalações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Com o avanço do controle da pandemia, a mencionada medida perdeu sua vigência, fazendo com que a renovação da CNH novamente se tornasse compulsória. Dessa forma, os motoristas são obrigados a efetuar a renovação até 30 dias após o vencimento da mesma.

Vale salientar que o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação varia em função da idade do condutor. Eis abaixo o quadro correspondente:

Indivíduos com menos de 50 anos – Necessidade de renovação a cada 10 anos;

Condutores entre 50 e 70 anos – Obrigação de renovação a cada 5 anos;

Motoristas acima de 70 anos – Imperativo de renovação a cada 3 anos.

A obrigatoriedade do exame psicológico

Em primeiro lugar, cumpre elucidar que, na atualidade, nem todos os condutores precisam se submeter a essa etapa no processo de renovação da CNH. A realização do exame psicológico é compulsória exclusivamente para os motoristas que exercem atividades remuneradas em seus veículos. Por conseguinte, essa exigência se aplica a motoristas profissionais, caminhoneiros, condutores de aplicativos e outras categorias.



Contudo, essa situação está prestes a experimentar alterações. Segundo os indícios, em breve, todos os motoristas deverão submeter-se ao exame psicológico para obter a renovação da CNH.

Essa é a proposta do Projeto de Lei 98/2015, o qual foi aprovado pelo Senado e agora aguarda análise na Câmara dos Deputados. No entanto, ainda não há uma data definida para a votação.

As implicações da não aprovação no exame na renovação da CNH

Visto que o Projeto de Lei já recebeu aprovação do Senado, há perspectivas favoráveis para sua aceitação na Câmara dos Deputados. Ou seja, em breve, os motoristas que não lograrem êxito no exame psicológico poderão enfrentar a possibilidade de perder a CNH. Atualmente, o exame psicológico aplicado pelo Detran pode resultar em três desfechos: apto, temporariamente inapto e inapto.

Sob outra ótica, o exame psicológico desempenha um papel de grande relevância na renovação do documento. Tendo isso em mente, quais são os erros de maior impacto que os motoristas costumam cometer no decurso desse processo? Logo adiante, elencaremos os cinco exemplos mais proeminentes.

5 exemplos que impedem o motorista de ter a CNH

1.Utilização do smartphone

É conveniente desligar o seu dispositivo móvel antes de submeter-se ao exame psicológico do Detran. Afinal, o uso do celular durante a avaliação pode desviar a sua concentração.

Porém, não é apenas isso. Vários avaliadores consideram o uso do smartphone no exame como uma manifestação clara de desrespeito. Logo, condutores flagrados manuseando o celular durante a prova podem ser considerados inaptos.

2.Deficiência de concentração pode ocasionar a perda da CNH

O teste psicológico é notavelmente simples. O seu propósito principal não é mensurar a “inteligência” dos motoristas, mas sim avaliar a aptidão dos condutores para lidar com as situações de tráfego.

Ainda que o teste seja de natureza descomplicada, é imprescindível executá-lo com total atenção. É fundamental, a título de exemplo, seguir atentamente as instruções e solicitações dos avaliadores. A falta de concentração, nesse contexto, também pode acarretar na revogação da CNH.

3.Ansiedade excessiva

Se você lida com ansiedade, é recomendável buscar a calma antes de realizar o exame psicológico do Detran. A ansiedade pode culminar em um desempenho adverso no teste, resultando na reprovação do candidato.

4.Cuidado com decisões impulsivas

Nas etapas mais cruciais do exame psicológico, os condutores devem tomar decisões rápidas para evidenciar a sua capacidade de conduzir veículos no trânsito. Desse modo, é vital agir com prudência e preparação.

Entretanto, é importante evitar exageros. Antes de tomar qualquer medida, avalie minuciosamente as alternativas disponíveis e opte pela que seja mais coerente com as diretrizes atualizadas do Código de Trânsito Brasileiro.

5.Falta de atenção no exame psicológico

Todos os formatos do exame psicológico do Detran incluem atividades que visam testar a habilidade de observação e o nível de atenção dos condutores. Essas são características essenciais para enfrentar o cotidiano do trânsito.