CUIDADO! Banco Central anuncia VAZAMENTO de dados se você USA PIX

Nos decorridos últimos dias da semana, o Banco Central divulgou aos cidadãos do Brasil que utilizam o PIX sobre um extenso incidente de exposição de informações. A situação é alarmante, uma vez que constitui o quinto episódio de vazamento de dados e divulgação desde a introdução da ferramenta de transações.

Isso acaba minando a confiabilidade do PIX e, principalmente, ocasionando problemas aos usuários. Então, para que esteja ciente de todos os pormenores e das medidas a serem adotadas para um possível resguardo, continue com a leitura.

Banco Central alerta usuários de PIX sobre o vazamento de dados

O registro de vazamento apresentou 238 como o total de chaves PIX comprometidas na semana passada. Tais chaves tiveram sua confidencialidade colocada em xeque por parte dos clientes da intermediadora de pagamentos conhecida como Phi Serviços de Pagamentos S.A. Esse incidente marca o quinto caso de vazamento desde novembro de 2020, data da introdução do PIX.

O Banco Central adverte que essa divulgação indevida decorreu de vulnerabilidades substanciais no sistema de pagamentos da intermediadora de serviços financeiros. As evidências indicam que a “fragilidade” no sistema de transações financeiras da mencionada empresa foi o que resultou na exposição das chaves, representando cerca de 0,00004% das informações cadastradas.

Este valor é comparativamente “pequeno” em relação à vasta quantidade de chaves PIX registradas no DICT, ou Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Em sua defesa, a companhia afirmou que os dados expostos não terão impacto nas contas que realizam movimentações financeiras.

Isto é válido, pois as contas amparadas pelo princípio de sigilo bancário não foram sujeitas à exposição. Todos os usuários da Phi Pagamentos que tiveram suas informações expostas receberão notificações a esse respeito através do aplicativo. A empresa assegura que essa será a única via para comunicar os vazamentos individuais e instrui os clientes a ignorar outras formas de comunicação sobre o assunto.

Outros casos aconteceram e deixaram muitos usuários chateados



A situação é alarmante visto que em menos de três anos, ocorreram 5 situações de vazamentos. O incidente mais recente envolveu a divulgação de chaves, ocorrido em 2022, onde mais de 137 mil informações da plataforma “Abastece Aí” foram comprometidas.

Infelizmente, essa realidade está se tornando frequente em algumas empresas, o que acarreta um risco significativo. Isso é particularmente preocupante, considerando que algumas pessoas confiam no sigilo bancário e outras preferem manter seus dados pessoais não públicos. No entanto, após um vazamento de tamanha proporção, essa privacidade acaba sendo colocada em xeque.

Outro caso ocorreu em 2021, quando mais de 414 mil chaves PIX associadas a números de telefone foram expostas, provenientes da instituição “Banese“. Portanto, em comparação com outros incidentes do mesmo setor, os dados comprometidos no último vazamento foram relativamente reduzidos.

Como se proteger desse tipo de incidente?

A antecipação de ações ante esses vazamentos de dados é uma tarefa quase inalcançável, principalmente porque os clientes têm poucos meios de prevenir ou evitar tais situações. Isso acontece porque a falha reside no sistema PIX de certas instituições, resultando na divulgação das chaves cadastradas por terceiros.

Nesse cenário, os clientes têm a opção de cadastrar suas chaves somente em instituições com histórico confiável e sem notícias de vazamentos. Bom, esse é o caso de bancos totalmente estabelecidos no Brasil, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Inter, entre outros.

É realmente difícil prever se os dados serão ou não expostos, enfatizando a importância da prevenção como um alicerce fundamental. O vazamento mencionado anteriormente teve um impacto relativamente limitado em pouco mais de 200 pessoas. Contudo, em incidentes de vazamentos em larga escala, o potencial de dano é muito maior e pode ser prejudicial de maneira significativa. Diante disso, é crucial exercer o máximo de cuidado possível.