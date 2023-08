Cuidado com as vagas de EMPREGO FALSO do Nubank e veja onde encontrar os anúncios verdadeiros

Ficar atendo às vagas de emprego falso do Nubank é crucial para não cair em golpes e acabar se prejudicando por conta disso.

Afinal, sabemos que o sonho de muitos brasileiros é trabalhar na empresa do roxinho, mas, infelizmente, muitas pessoas mal intencionadas têm se aproveitado desse desejo, criando vagas de emprego que não existem e prejudicando os brasileiros.

Para entender melhor esse assunto, e descobrir onde encontrar as vagas verdadeiras, acompanhe este conteúdo!

Cuidado com as vagas de emprego falso do Nubank

Os criminosos vêm usando as redes sociais e até mesmo o WhatsApp para persuadir as suas vítimas e fazerem com que estas acabem tendo prejuízos financeiros. Basicamente, o golpe de vagas de emprego falso do Nubank ocorre da seguinte forma:

Primeiro, o golpista cria um site na internet para se passar pelo Nubank. Em seguida, cria anúncios nas redes sociais, apresentando as vagas em aberto. Normalmente, os salários são maiores do que o considerado “ideal” para determinados cargos, além de que a descrição costuma ser de uma vaga de “preenchimento imediato”. Quando o candidato entra no link do anúncio, se depara com um dos seguintes cenários: Cobrança de uma taxa para participar do processo seletivo, sendo que o Nubank nunca solicita o pagamento de taxas para poder participar do processo de seleção para alguma vaga;

Solicitação de dados pessoais sensíveis, que podem expor a vida financeira do candidato. Depois de coletar informações ou conseguir fazer com que a vítima pague uma taxa, o golpe está feito e a pessoa que está em busca de uma oportunidade de emprego se vê lesada pelos criminosos.

Infelizmente, essa prática pode ser muito recorrente, mas existem alguns pontos que podemos avaliar para verificar se os anúncios são verdadeiros, como veremos a seguir.

Onde encontrar anúncios verdadeiros?

Antes de qualquer coisa, é importante termos em mente que o Nubank possui canais e domínios oficiais na internet para expor as suas vagas. Quanto ao domínio, as vagas são divulgadas apenas nos subendereços do link abaixo:



Além disso, a divulgação também ocorre no perfil oficial do LinkedIn, Glassdoor, Indeed e no blog oficial da fintech.

Quaisquer outros sites e redes sociais que vêm apresentando anúncios não são verdadeiros e você deve ficar atento.

Outro ponto importante é a análise do anúncio para ter certeza de que se trata de uma vaga genuína. Veja só:

O Nubank NUNCA cobrará valores para que você participe do processo seletivo;

A empresa nunca solicitará dados sensíveis durante o processo seletivo;

As vagas só serão divulgadas nos canais que apresentamos acima. Em qualquer outro contexto, como em uma mensagem de WhatsApp, é mentira e se trata de um golpe;

Fique de olho no link da vaga. Se não for um link associado ao principal, que apresentamos acima, trata-se de uma vaga falsa e você não deve clicar sobre ela.

Esses fatores podem te ajudar a se proteger das vagas de emprego falso do Nubank. Fique atento.