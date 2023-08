cuidado com cartas enganosas sobre pecúlio

Recentemente, muitos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm recebido correspondências de escritórios de advocacia informando sobre o direito ao pecúlio, um benefício previdenciário não tão conhecido. No entanto, é importante observar com cautela, pois nem todos têm direito a esse benefício.

O que é pecúlio?

O pecúlio é um benefício destinado aos trabalhadores que se aposentaram, mas continuaram a trabalhar e a contribuir para o INSS. Ele garante a devolução, em uma única parcela, das contribuições feitas ao INSS após a aposentadoria.

Quem tem direito?

O benefício foi extinto em 1994, mas ainda é válido e pode ser resgatado para algumas pessoas. Veja quem tem direito:

Quem se aposentou por idade ou tempo de contribuição antes de 15/04/1994 e voltou a trabalhar e a contribuir para o INSS até essa data. Quem se aposentou por incapacidade permanente (invalidez) e voltou a trabalhar e a contribuir para o INSS, ou falecidos por acidente de trabalho até 20/11/1995.

Para essas pessoas, serão devolvidas as contribuições realizadas até 20/11/1995, desde que não tenham sido utilizadas para recebimento da aposentadoria ou da pensão por morte.

Posso solicitar o benefício?

O benefício não é restrito ao pedido do próprio aposentado. Portanto, o requerimento pode ser feito também por um sucessor ou dependente em caso de aposentadoria por invalidez ou morte por acidente de trabalho no emprego após a primeira aposentadoria.



Como solicitar?

O pedido é feito pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Basta clicar em “Novo pedido” e digitar “Pecúlio”. Na lista, clique no nome do serviço e siga as instruções na tela.

Cuidados a serem tomados

É importante estar atento para não cair em possíveis golpes. Muitos escritórios de advocacia têm enviado cartas aos pensionistas do INSS falando sobre o direito ao pecúlio, porém nem todos têm esse direito.

Adicional de 25% do INSS

Poucos sabem, mas o INSS concede um adicional de 25% na aposentadoria. Todavia, mesmo que seja pouco conhecida, a gratificação só se destina a um grupo restrito de segurados. Ou seja, o benefício não é liberado para qualquer aposentadoria.

Em suma, o adicional de 25% só é concedido para quem recebe a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Contudo, ainda assim não são todos os beneficiários que podem ser contemplados com o acréscimo.

Aposentadoria por invalidez do INSS

Esta aposentadoria se concede ao trabalhador que não consegue mais voltar ao ambiente laboral, seja por motivos de doença ou acidente. Contudo, para receber o benefício, é necessário realizar uma perícia médica e cumprir outras exigências.

Inicialmente, o trabalhador precisa solicitar o auxílio-doença ou auxílio-acidente, sob comprovação de uma perícia médica do INSS. Desse modo, caso a perícia médica constatar a incapacidade permanente para o trabalho, é possível pedir a aposentadoria por invalidez.

Sendo assim, para solicitar a aposentadoria, basta comprovar a doença que o tenha incapacitado de trabalhar de forma permanente. Todavia, ainda é necessário ter carência de ao menos 12 contribuições para a previdência.

Contudo, vale ressaltar que o instituto não exige essa carência em casos de doenças relacionadas ao trabalho ou previstas em lei. De todo modo, o empregado precisa estar afastado do seu emprego há pelo menos 15 dias.

Conforme o Art. 45 da Lei nº 8.213/91, o adicional de 25% pode ser liberado para os aposentados que recebem o benefício por invalidez, também conhecido por incapacidade permanente, que precisam da ajuda de terceiros para realizar as suas tarefas diárias, como se alimentar, tomar banho, entre outras.

De todo modo, o aposentado deve se atentar as situações que possibilitam o acesso ao adicional de 25% no valor de seu benefício, como:

Cegueira total;

Perda de no mínimo nove dedos das mãos;

Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores;

Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível;

Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível;

Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível;

Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social;

Doença que exija permanência contínua no leito;

Incapacidade permanente para as atividades da rotina.

Como solicitar o acréscimo de 25%?

O aposentado que deseja ter esse adicional deve agendar uma perícia através do número 135 ou pelo site ou aplicativo “Meu INSS”. Veja como realizar o procedimento.

Pelo app:

Baixe o aplicativo Meu INSS no seu celular; No canto superior direito, clique em “Entrar”; Caso já tenha conta, digite seu CPF e senha. Caso contrário, clique em “Crie sua conta” No canto direito inferior, selecione “Agendar Perícia”; Clique na perícia desejada; Siga as orientações e conclua o agendamento.

Pelo site:

Acesse https://meu.inss.gov.br/; No canto superior esquerdo, clique em “Entrar”; Caso já tenha conta, digite seu CPF e senha, caso contrário, clique em “Crie sua conta”; Clique em “Agendar Perícia”; Selecione a opção referente ao seu caso:

Perícia inicial (se for a primeira vez);

Perícia de prorrogação (se recebe o benefício e ainda não tem condições de retornar ao trabalho);

Remarcar perícia (caso não possa comparecer no dia e hora agendados ou não tenha sido atendido pelo perito);

Perícia Presencial por Indicação Médica (após análise dos documentos médicos anexados no pedido inicial);