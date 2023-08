Cuidado, motorista! Estas atitudes erradas no trânsito podem pesar no bolso

Assim como muitos motoristas já sabem, existem algumas atitudes erradas no trânsito que podem pesar no bolso. No entanto, nem todos os condutores têm consciência de que atitudes são essas.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações para que você, que quer saber mais sobre esse assunto, possa entender quais são essas ações erradas no trânsito que podem gerar multas altas, a fim de evitá-las.

Estas atitudes erradas no trânsito podem pesar no bolso, confira

Dirigir é uma responsabilidade que vai além do simples ato de conduzir um veículo. Isso porque, no trânsito, cada ação pode ter consequências significativas, não apenas para a segurança de todos, mas também para o bolso dos condutores.

Desse modo, confira abaixo algumas atitudes erradas no trânsito que podem resultar em multas e pontos na CNH:

1. Jogar lixo e bituca de cigarro da janela do carro

Primeiramente, o hábito de jogar lixo ou bitucas de cigarro pela janela do carro não só é prejudicial ao meio ambiente como também pode pesar no bolso do motorista.

Segundo o Artigo 172 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), essa é considerada uma infração média, sujeita à multa de R$130,16, além de 4 pontos na CNH.

Além disso, o CTB também determina que os usuários das vias não devem obstruir o trânsito nem torná-lo perigoso. Portanto, atirar objetos ou substâncias na via, como latas, garrafas e pontas de cigarro, pode resultar em descontos mesmo quando o veículo estiver parado.



2. Usar o veículo para jogar água em pedestre

Ademais, usar deliberadamente o veículo para jogar água ou detritos em pedestres, ou outros veículos é uma atitude irresponsável que também pode pesar no bolso. Isso porque, segundo o Artigo 171 do CTB, essa atitude é uma infração média. Isso significa que também gera multa de R$130,16 e mais 4 pontos na CNH.

Contudo, as autoridades de trânsito aplicam a punição quando há intenção de usar o veículo como instrumento para tal propósito. No entanto, em situações em que é inevitável atingir pedestres e veículos devido às condições da via, o CTB recomenda que não haja aplicação da multa.

3. Derramar carga ou desrespeitar limite de altura

Transportar carga de forma semelhante pode causar acidentes graves e danos a outros veículos. Dessa forma, o CTB, no Artigo 231, classifica essa infração como gravíssima, acarretando multa de R$293,47 e 7 pontos na CNH.

Dessa maneira, se um caminhão, por exemplo, transitar derramando cascalho, areia ou grãos, o motorista ficará sujeito a esses débitos. Além disso, o veículo que arrancar e arrastar fios, cabos de energia ou de comunicação, ou galhos de árvores, também estará sujeito às mesmas punições, seja devido à altura da carga ou do próprio veículo.

4. Transitar derramando combustível ou óleo

Não dar atenção à manutenção do veículo e rodar com vazamento de óleo ou combustível é extremamente perigoso. Essa atitude representa uma infração gravíssima, conforme o Artigo 231 do CTB, sujeita a multa de R$293,47, 7 pontos na CNH e retenção do veículo para regularização.

Isso ocorre porque, segundo a legislação, além de colocar em risco a segurança de todos os usuários da via, a presença de óleo na pista aumenta significativamente o risco de acidentes automobilísticos.

5. Ultrapassagens ilimitadas e em locais proibidos

De acordo com algumas informações da Polícia Rodoviária Federal, as ultrapassagens perdidas são uma das principais causas de acidentes no trânsito. Assim sendo, realizar essa manobra em locais proibidos, como curvas, faixas de pedestres, pontes, viadutos ou túneis, pode resultar em multa gravíssima, com valor de R$293,47, e 7 pontos na CNH.

Além disso, essa prática ainda pode acarretar retenção do veículo e perda da CNH, em alguns casos mais graves.

6. Não seguir a sinalização de trânsito

Por fim, respeitar a sinalização de trânsito é fundamental para a segurança de todos os usuários da via. Dessa maneira, ignorar placas de parada obrigatória, limite de velocidade, faixas exclusivas e outros sinais pode resultar em multas, cujos valores variam conforme a gravidade da infração, além de somar pontos na CNH.

Portanto, evitar essas atitudes erradas no trânsito é essencial não apenas para evitar multas e pontos na CNH, mas principalmente para preservar vidas e garantir a segurança de todos os usuários das vias. Seja um motorista responsável e consciente, respeitando as leis de trânsito e confiante para um trânsito mais seguro!

Previna-se de cometer atitudes erradas no trânsito

Em suma, conhecer e evitar as atitudes erradas no trânsito é fundamental para preservar a segurança e o bolso dos condutores no Brasil. Com multas que podem pesar no orçamento e pontos na CNH. Portanto, sejamos motoristas responsáveis, respeitando as leis de trânsito e contribuindo para um tráfego mais seguro e harmonioso para todos.

