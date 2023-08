Cuidado, Motorista! Este novo radar multa mesmo em baixa velocidade

Um novo radar que dá multa mesmo em baixa velocidade está assustando muitos motoristas. Isso porque, mesmo tomando todos os cuidados ao passar por ele, esses novos radares conseguem identificar outras infrações. Portanto, é muito importante que todos os condutores e proprietários de veículos estejam atentos a essa nova tecnologia a fim de evitar autuações e surpresas desagradáveis ao transitar pelas rodovias.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba tudo o que precisa sobre esse novo radar e veja como evitar as punições que ele pode aplicar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Novo radar multa mesmo em baixa velocidade, entenda

As multas de trânsito são uma preocupação constante para os motoristas em todo o Brasil, visto que geram consequências diretas em suas finanças e, em alguns casos, colocam em risco sua carteira de habilitação.

Recentemente, surgiu uma nova razão para os condutores ficarem atentos: os novos radares de fiscalização de trânsito. Isso ocorre porque, como já mencionado, esses equipamentos, implantados em várias cidades, não se restringem apenas a flagrar excessos de velocidade, mas também conseguem identificar outras infrações.

Dessa maneira, é imprescindível estar atento ao trânsito e não cometer nenhuma infração, a fim de não levar multa por esse novo radar.

Qual o objetivo das multas de trânsito?



Você também pode gostar:

Ademais, para compreender a importância do novo radar, é fundamental entender o propósito das multas de trânsito.

Sendo assim, essa forma de punição representa decisões financeiras que os órgãos de trânsito aplicam aos condutores que desrespeitam as leis e regulamentações do tráfego. Dessa forma, além de serem uma proteção, elas também têm o objetivo de promover a segurança nas vias e estimular a conformidade com as normas condicionais.

A evolução dos radares

Os novos radares de fiscalização de trânsito marcam uma evolução no sistema de aplicação de multas. Isso porque, diferentemente dos modelos antigos, que se concentravam primordialmente no flagrante de excessos de velocidade, esses dispositivos modernos podem detectar diversas infrações, independentemente da velocidade do veículo.

Dessa maneira, esses dispositivos asseguram uma maior fluidez no trânsito e mais segurança para todos os usuários das rodovias e avenidas.

Como o novo radar funciona?

Bem como já dito, o novo radar é dotado de uma tecnologia avançada e inovadora, que permite uma fiscalização muito mais abrangente.

Assim, ao contrário dos modelos antigos, que se limitavam a medir a velocidade, esses dispositivos têm sensores mais sofisticados, permitindo a eles a identificação de uma série de infrações.

Quais infrações o novo radar identifica?

Conforme as informações fornecidas pelos órgãos responsáveis, os novos radares conseguem flagrar diversas infrações, tais como:

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% — Infração média: 4 pontos e multa de R$130;

Dirigir em velocidade superior ao máximo permitido em mais de 20% até 50% — Infração grave: 5 pontos e multa de R$195;

Conduzir em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% — Infração gravíssima (multiplicada por 3): 7 pontos e R$880, com previsão de suspensão do direito de direção;

Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal — Infração média: 4 pontos e multa de R$130;

Transitar em local ou horário não permitido pela lei (para trânsitos) — Infração média: 4 pontos e multa de R$130;

Executar operação de conversão em local que a sinalização proíbe — Infração grave: 5 pontos e multa de R$195;

Avançar em sinal vermelho do semáforo — Infração gravíssima: 7 pontos e multa de R$293;

Deixar de conservar o veículo na faixa específica a ele — Infração média: 4 pontos e multa de R$130.

Por que é necessário respeitar a faixa contínua?

Ademais, um dos pontos que merece destaque é a infração que se relaciona à faixa contínua. Isso ocorre porque muitos não estão cientes dessa regra e acabam desrespeitando-a.

Dessa forma, quando a pintura das faixas da pista é contínua, a mudança de faixa não é permitida, seja em curvas, específicas, viadutos ou ao se aproximar de semáforos e cruzamentos.

Veja qual a relevância dos radares na educação viária

Por fim, esses novos radares representam uma evolução no sistema de fiscalização de trânsito, atuando não apenas como dispositivos de proteção, mas também como ferramentas educativas. Sendo assim, ao aplicar multas por diversas infrações, independentemente da velocidade, eles reforçam a importância de cumprir todas as regras de trânsito para garantir a segurança nas vias.

Agora que você já sabe tudo sobre o novo radar de multa mesmo em baixa velocidade, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, ela é muito importante para nosso trabalho!