Cuidado, motorista! Multa por andar sem placa pode ser surpreendente

Multa por andar sem placa pode ser surpreendente, e por isso, é importante que todos os motoristas tomem cuidado. Quando se trata de circular nas estradas e vias urbanas, há uma série de regulamentos que os motoristas devem respeitar para garantir a segurança e a ordem no trânsito.

Desse modo, um dos elementos essenciais que compõem a identificação de um veículo é a placa. No entanto, muitos condutores podem não estar cientes das implicações legais e das penalidades relacionadas a andar sem placa.

Sendo assim, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba tudo o que precisa sobre a multa por andar sem placa. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Multa por andar sem placa pode ser surpreendente, confira detalhes

Conforme todos já devem saber, a placa de identificação de um automóvel não é apenas um detalhe decorativo. É uma parte vital do veículo que permite sua identificação e rastreamento. Isso porque ela contém informações cruciais, como o registro do veículo e a unidade federativa de origem.

Portanto, ter uma placa legível e visível é crucial para cumprir as normas de trânsito. Sendo assim, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), andar sem placa é uma infração gravíssima. Isso significa que, se um condutor for flagrado dirigindo um automóvel sem placa, ele estará sujeito a penalidades significativas.

Dessa maneira, além da multa, que é de R$293,47, o condutor também acumulará 7 pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ademais, as autoridades ainda poderão apreender o veículo sob essas circunstâncias.

Multa por andar sem placa: o que acontece com os motoristas que usam as placas em desacordo com as especificações

Ademais, além de não ter placa, portar placas de identificação que não estão de acordo com as especificações que o Contran define também resultará em penalidades.



Você também pode gostar:

Sendo assim, se as placas do veículo não estiverem em conformidade com as dimensões e características estabelecidas, o condutor estará cometendo uma infração média. Isso resultará em uma multa de R$130,16 e 4 pontos na CNH.

Confira algumas especificações das placas veiculares, segundo o CTB e o Contran

De acordo com o CTB e o Contran, as placas para veículos devem seguir algumas dimensões específicas. Desse modo, para veículos em geral, como carros de passeio, as placas devem ter uma altura de 13 cm e um comprimento de 40 cm.

No entanto, no caso de motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos motorizados, essas medidas são ligeiramente diferentes, com altura de 13,6 cm e comprimento de 18,7 cm.

E no caso de veículo zero km?

Ao adquirir um veículo zero km, muitos motoristas optam por fazer o emplacamento por conta própria, evitando custos adicionais nas concessionárias. Entretanto, é crucial entender as regras em relação a circular com um veículo zero km sem placa. Dessa forma, depois da emissão da nota fiscal, o condutor pode circular sem placa por um período de até 15 dias.

Assim, se o veículo zero km ainda não estiver emplacado, o motorista deve sempre portar a nota fiscal do automóvel. Isso servirá como prova de que o veículo está dentro do prazo permitido para circular sem placa. Além disso, o condutor deve estar ciente de que circular com o veículo sem placa à noite, nos finais de semana ou feriados é proibido.

Qual o motivo das restrições de circulação?

A proibição de circular com um veículo zero km sem placa durante a noite, fins de semana e feriados relaciona-se ao funcionamento dos órgãos responsáveis pelo emplacamento.

Assim sendo, a ideia por trás dessa restrição é permitir que o veículo percorra o trajeto entre a concessionária e o local de registro, evitando a circulação em momentos em que esses órgãos estão fechados.

O que fazer em caso de placa roubada ou perdida?

Contudo, caso o veículo tenha sua placa roubada ou perdida, é crucial tomar as medidas apropriadas. Inicialmente, o condutor deve registrar um boletim de ocorrência para relatar o incidente. No entanto, mesmo após o registro do boletim, circular sem placa não é permitido.

Portanto, o próximo passo é solicitar uma segunda via da placa e aguardar o novo emplacamento para voltar a circular. Entretanto, em casos de emergências médicas, por exemplo, onde é necessário utilizar o veículo sem placa, o condutor pode recorrer à circulação sem placa.

Porém, é essencial comprovar que o motivo é emergencial para evitar o abuso das regras de circulação sem placa e tomar medidas de maneira responsável e prudente.

Agora que você já sabe que multa por andar sem placa pode ser surpreendente, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!