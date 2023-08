Currículo de pagamento de empréstimos estudantis: Como posso saber quando pagar meus empréstimos estudantis novamente?

EUum desenvolvimento significativo neste mês de outubro, mutuários federais de empréstimos estudantispoderá enfrentar um momento de ajuste de contas financeiro. Depois de um hiato de três anos, oDepartamento de Educação dos EUA está definido para restabelecer o exigência de reembolso de empréstimoscausando potencial estresse para os indivíduos que navegam nestes tempos incertos.

Segundo fontes oficiais do Departamento de educação, os mutuários devem antecipar o recebimento do aviso de pagamento inicial em setembro ou outubro. Posteriormente, será concedido a eles um mínimo de 21 dias antes que chegue a data oficial de vencimento.

Retomada do acúmulo de juros em setembro



Embora o prazo para reembolsos de empréstimos federais para estudantes se aproxima em outubro, é importante observar que os juros começarão a se acumular novamente em dia 1 de Setembroconforme confirmado pelo Departamento de educação. A suspensão de acumulação de jurosuma medida implementada para a maioria dos empréstimos federais a estudantes desde março de 2020, chegará ao fim.

Navegando em datas de vencimento variadas

Espera-se que as datas de vencimento do reembolso variem entre os mutuários, dependendo complexidades de contas individuais e cronograma de pagamento pré-CovidS. Para saber a data exata de vencimento de suas obrigações, entre em contato com seu gestor de crédito ou acesse as informações via StudentAid.gov é recomendado.

Para recém-formados, um período de carência estendido pode fornecer alívio adicional. Normalmente estendendo-se por um período de seis meses pós-graduaçãoestes períodos de carência podem permitir mais tempo antes do reinício dos reembolsos.

Os empréstimos não entrarão em inadimplência e as inadimplências não serão informadas às agências de informação de créditoAlex Brandon, ArquivoLAPRESSE

Um período de carência para pagamentos atrasados

O Departamento de Educação dos EUA pretende implementar um 12 meses “na rampa” para facilitar uma transição mais suave para as responsabilidades de reembolso. Programado para ser executado a partir de Outubro 1 deste ano para 30 de setembro de 2024esse período de carência concede aos mutuários um certo grau de clemência em relação a pagamentos perdidos.

Durante este período, os mutuários estarão protegidos das consequências adversas normalmente associadas a pagamentos atrasados ​​ou perdidos. A inadimplência nos empréstimos e nas notificações das agências de informação de crédito será temporariamente evitada. Além disso, multas por atraso não será imposto.

Semelhante à tolerância com distinções importantes

O Iniciativa de rampa de 12 meses compartilha semelhanças com a tolerância em certos aspectos. No entanto, é importante observar que os juros continuarão a acumular-se sobre as dívidas pendentes durante o hiato de pagamento. Consequentemente, os especialistas financeiros aconselham os mutuários a retomar proativamente o reembolso se suas circunstâncias permitirem.

Não fazer isso poderia ter consequências desfavoráveis ao longo do tempo, sublinhando a importância de uma reintegração gradual no ritmo de reembolso.

Navegando pelas realidades financeiras pós-pandemia

Apesar de um declínio gradual riscos relacionados com a pandemia, as dificuldades financeiras persistem para numerosos mutuários. Como sublinham os defensores dos consumidores, a margem de reembolso alargada serve como buffer crucial para indivíduos que continuam a lutar com as ramificações financeiras duradouras da pandemia.

Como pagamentos de empréstimos federais para estudantes retornar, os mutuários são aconselhados a mantenha-se informado sobre as especificidades de suas obrigações de reembolso, mantendo-se atento aos prazos de vencimento e aproveitando os recursos disponíveis para orientação financeira.