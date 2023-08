Currículo de pagamentos de empréstimos estudantis: como priorizar seus pagamentos agora?

Taqui está a preocupação no EUA agora quando se trata de reembolsos de empréstimos estudantisdado que estes estão previstos para serem retomados em outubro de 2023.

Houve um congelamento dos pagamentos de empréstimos estudantis, que começou em março de 2020 devido à pandemia do coronavírus, mas agora está chegando ao fim e afetará cerca de 44 milhões de americanos.

Muitos devedores habituaram-se a não ter de pagar uma parte dos seus empréstimos para o ensino superior todos os meses, pelo que a retomada dos pagamentos pode ser um choque.

Estudante reage ao perder o perdão do empréstimo estudantil

Quando os pagamentos de empréstimos estudantis serão retomados?

Foi anunciado pelo governo dos EUA que o reembolso do empréstimo estudantil começará novamente em outubro.

Se isso afetar você, você deverá receber um extrato de cobrança ou outro aviso pelo menos 21 dias antes da data em que o dinheiro deverá ser pago.

Se esse aviso não for emitido assim que os pagamentos do empréstimo estudantil forem retomados, você deverá entrar em contato com o seu gestor de empréstimos estudantis.

Dicas para gerenciar suas finanças quando os pagamentos de empréstimos estudantis forem retomados

Em termos de conselhos para organizar suas finanças quando os pagamentos do empréstimo estudantil forem retomados, uma dica é montar uma planilha para controlar tudo o que você está pagando e o que ainda deve..

Nesta planilha, é uma boa ideia anotar detalhes como o tipo de empréstimo estudantil, o tipo de plano de reembolso, os dados de contato do seu gestor, as datas de vencimento e valores mensais e o saldo restante.

Você também pode querer se inscrever no pagamento automático se tiver certeza de que terá dinheiro suficiente em sua conta todos os meses no momento em que o pagamento automático entra e retira o dinheiro automaticamente. Isso pode ajudá-lo a evitar esquecer de pagar em dia.

Outra coisa a considerar quando os pagamentos do empréstimo estudantil forem retomados é alterar a data de vencimento dos pagamentos a cada mês.

Isso é possível com a maioria dos prestadores de serviços e pode permitir que você agende seus pagamentos para o período do mês que melhor lhe convier.

Como priorizar suas dívidas?

O que está dando dor de cabeça a muitas pessoas é o fato de elas terem muitas dívidas, não apenas o pagamento de empréstimos estudantis.

Mas, é importante notar que o reembolso de empréstimos estudantis deve ser uma prioridade, pois o não pagamento em dia pode afetar seriamente sua pontuação de crédito.

Portanto, se você está lutando para cumprir todos os pagamentos de suas dívidas, leve muito a sério os empréstimos estudantis e fale com seu credor antes de perder qualquer pagamento.