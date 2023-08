Curry mostra outro lado de si mesmo no vídeo de rap de Tobe Nwigwe

Steph Curry mostrou um lado diferente de si mesmo durante uma aparição no Tobe Nwigweúltimo vídeo de rap.

O NBA superstar é conhecido por sua humildade e é amado por companheiros de equipe por sua abordagem altruísta, apesar do fato de que muitos o perdoariam por adotar uma abordagem mais egoísta devido ao seu talento supremo.

Mas, durante uma aparição na estrela do rap Nwigwevídeo de rap, tivemos um vislumbre do outro lado do Golden State Warriors jogador.

Curry aparece com uma vara de pescar nas mãos durante o vídeo, vestindo calça cargo, camisa de botão com colete por baixo, com Salehe Bembury Crocs branco.

“Eles sabem que sou eu, papai me ensinou a mexer no pulso, sou o filho do meu pai”, diz ele em uma de suas falas na música.

“Pense que estou carregando uma pistola, como aquela catraca me atingiu como uma arma.

“Eles devem colocar a cesta em um caixão depois que eu terminar.”

A canção ‘Lil Fish Big Pond’

A música foi escrita por Tobe Nwigweque é conhecido como um dos melhores letristas do rap.

Um nativo do Texas, Serde Foguetes Houston foram vítimas de Curry e ele guerreiros várias vezes nos últimos anos, mas qualquer rivalidade sobre a lealdade ao basquete foi deixada de lado para que a estrela da NBA aparecesse em sua nova música.

Ser comentou que não esperava Curry “ser tão genuinamente legal”, tornando-se o último a discutir a humildade de uma das maiores estrelas da NBA.

Curry e Nwigwe foram inicialmente reunidos pelo primeiro documentário do Apple+ ‘Underrated’, com Curry passando a apresentar um vídeo para a música ‘Lil Fish, Big Pond’, que foi lançada na quarta-feira.

“Este é o meio perfeito para alcançar esse tipo de persona”, Curry disse ao The Athletic, falando sobre sua atitude ousada no vídeo.

“Eu gostaria de ter tido este clipe antes do jogo 7 do Sacramento Series. Isso teria acrescentado tantos comentários. É legal incorporar como as pessoas veem meu jogo.”