Cursinho pré-vestibular da UFRGS recebe inscrições até essa quinta-feira (10)

O Cursinho pré-vestibular e pré-Enem gratuito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está com inscrições abertas para a formação de novas turmas. De acordo com o calendário do cursinho Resgate Popular, o período de inscrição chega ao fim na próxima quinta-feira, dia 10 de agosto.

Em funcionamento desde 2002, o cursinho é voltado para estudantes de baixa renda, tendo como público-alvo preferencialmente alunos de escolas da rede pública. As inscrições são totalmente gratuitas.

As atividades e aulas ofertadas têm como objetivo preparar os estudantes mais vulneráveis socioeconomicamente para as provas dos vestibulares tradicionais, como o Vestibular da UFRGS, e para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Em caso de aprovação, o único custo é uma mensalidade de R$ 10,00 (dez reais) por aluno para a manutenção do projeto e aquisição de material escolar.

Como se inscrever?

Como mencionado acima, os interessados em participar do Cursinho Pré-Vestibular Resgate Popular deverão realizar as inscrições até as 21h de amanhã (horário de Brasília). Conforme as orientações da organização, as inscrições estão sendo recebidas de forma presencial e através do encaminhamento de documentos.

Portanto, no período das 18h30 às 21h, os estudantes devem comparecer no Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot, situado na Rua José Honorato dos Santos, 101 – Azenha, Porto Alegre.

Processo de seleção: Análise documental

Para selecionar os estudantes para a formação das turmas do intensivo, o cursinho não realizará aplicação de provas. De acordo com a organização, a seleção se dará por meio de análise documental. O cursinho vai considerar principalmente os critérios de renda.



Você também pode gostar:

Nesse sentido, para se inscrever, é necessário comparecer à entrevista avaliativa, no mesmo local das aulas, e enviar os seguintes documentos:

Cópia da identidade de TODOS os moradores da casa;

Cópia do comprovante de renda de TODOS os moradores da casa maiores de idade: carteira de trabalho, contracheque dos últimos 3 meses, extrato da conta corrente dos últimos 3 meses, comprovante de recebimento de pensão e aposentadoria;

Caso algum dos moradores seja locatário (proprietário de um imóvel que seja alugado), deverá ser apresentado o comprovante de recebimento de aluguel;

Caso haja residentes maiores de idade sem renda, deverá ser apresentada a cópia da carteira de trabalho, mesmo que não esteja preenchida, e extrato da conta corrente dos últimos 3 meses. O candidato deve copiar apenas as páginas da carteira de trabalho que contêm a identificação (nome e foto) e dados da contratação;

Caso a moradia seja aluguel: cópia do contrato de aluguel com o valor pago;

Cópia do comprovante de conclusão de ensino médio do pretendente à vaga;

Cópia da conta de luz do lado do valor (será aceita apenas a cópia da conta de luz);

Caso haja mais de uma casa no mesmo pátio ou na mesma conta de luz, são necessárias cópias de identidade e comprovante de renda de todo os moradores de todas as casas.

Após a análise documental, o cursinho fará uma entrevista com os pré-selecionados no local de realização das aulas.

Resultado e aulas

De acordo com o cronograma, a divulgação da lista dos classificados está prevista para o dia 13 de agosto. O início das aulas para a nova turma de 2023 está marcado para o dia 15 de agosto.

Os alunos selecionados terão aulas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h05. Conforme previsto pela organização, há possibilidade de haver aulas em alguns sábados no período da manhã. Compõem o corpo docente do cursinho pré-vestibular popular professores voluntários e acadêmicos da UFRGS.

Os interessados podem obter mais detalhes através do e-mail resgatepopular@gmail.com.

Leia também UECE abre nesta segunda-feira (7) o período para pedidos de isenção da taxa referente ao Vestibular 2024; saiba mais.