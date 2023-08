curso gratuito e online abre inscrições com certificado

A inteligência artificial é o tema do momento. Pensando nisso, trouxemos informações sobre um curso gratuito e online que oferece certificado. As inscrições poderão ser feitas por pessoas de todas as cidades do Brasil.

Entre as facilidades do curso de inteligência artificial estão a possibilidade de definição do cronograma, além de acesso ao conteúdo 24 horas por dia e o curso ser gratuito.

Mas, para garantir um certificado gratuito, o interessado precisará terminar o curso dentro do prazo, ou seja, até o dia 20 de dezembro de 2023, e obter aproveitamento de 60% ou mais.

Sobre o curso de inteligência artificial

O curso de inteligência artificia terá duração de 30 horas semanais e vai abordar os seguintes pontos:

Visão Geral da Inteligência Artificial;

Impactos da IA;

Como criar o seu primeiro projeto de Machine Learning;

Como realizar previsões com software Weka;

Tudo o que você queria saber sobre Inteligência Artificial.

Como se inscrever no curso sobre inteligência artificial

Outros cursos

Se você busca por curso gratuito esta é sua chance. As aulas serão online e abordarão assuntos relacionados ao Transtorno do Espectro Autista.



Você também pode gostar:

A oportunidade é ofertada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), porém, interessados de todo o Brasil poderão participar do curso que tem por nome: Conhecer para incluir: TEA no contexto escolar – Turma 2023.2

Sobre o curso gratuito

A carga horária é de 20 horas e serão abordados temas como:

História, conceitos, Terapia, etiologia e mitos;

Conceitos sobre inclusão escolar e práticas educativas inclusivas envolvendo pessoas com autismo no ambiente escolar.

Diante disso, os interessados no curso gratuito em conhecer mais sobre a educação inclusiva poderão se inscrever por meio deste link:

A conclusão do curso tem prazo estabelecido. O prazo máximo para término do curso é dia 20 de dezembro e o prazo mínimo para a obtenção do certificado é de quatro dias a partir da inscrição.