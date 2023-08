Curso gratuito online anuncia vagas sobre Transtorno do Espectro Autista

Se você busca por curso gratuito esta é sua chance. As aulas serão online e abordarão assuntos relacionados ao Transtorno do Espectro Autista.

A oportunidade é ofertada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), porém, interessados de todo o Brasil poderão participar do curso que tem por nome: Conhecer para incluir: TEA no contexto escolar – Turma 2023.2

Sobre o curso gratuito

A carga horária é de 20 horas e serão abordados temas como:

História, conceitos, Terapia, etiologia e mitos;

Conceitos sobre inclusão escolar e práticas educativas inclusivas envolvendo pessoas com autismo no ambiente escolar.

Diante disso, os interessados no curso gratuito em conhecer mais sobre a educação inclusiva poderão se inscrever por meio deste link:

A conclusão do curso tem prazo estabelecido. O prazo máximo para término do curso é dia 20 de dezembro e o prazo mínimo para a obtenção do certificado é de quatro dias a partir da inscrição.

O curso tem certficado, mas só será concedido por aqueles que conseguirem finalizar as aulas e tiver um bom desempenho.

O MEC- Ministério da Educação anuncia 100 mil vagas para diversos cargos. Os cursos possuem certificado e para conseguir o documento é preciso concluir o curso e ter um bom desempenho por meio da resolução de questões aplicadas.

Curso gratuito online

Confira a lista de oportunidades:

Curso: A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Ciências

O curso tem carga horária de 40 horas. Ao todo são 2183 vagas abertas.

Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2781/informacoes

A BNCC do Ensino Médio: Ciências da Natureza

A jornada de trabalho é de 50 horas. Ao todo são 1253 vagas.

Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2763/informacoes

Curso: A BNCC do Ensino Médio: Linguagens e suas Tecnologias

A jornada é de 50 horas com 1966 vagas.

Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2765/informacoes

Confira mais cursos gratuitos online.

A BNCC do Ensino Médio: Matemática e suas Tecnologias

50 horas de carga horária e ao todo são 3552 vagas deste curso gratuito.

Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2767/informacoes

Cursos gratuitos online lista

Veja mais oportunidades:

Curso: A BNCC e a Gestão Escolar

São 30 horas com vagas abertas em todo o país Veja as oportunidades a seguir:

Vagas abertas:

Mato Grosso do Sul

Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4591

Pará

Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 3112

Paraíba

Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4674

Paraná

Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 1768

Pernambuco

Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4591

Piauí

Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4781

Rio de Janeiro

Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4442

Rio Grande do Norte

Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4797

Rio Grande do Sul (2)

Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4138

Rondônia

Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4895

Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2769/informacoes

A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Arte

São 40 horas com mais de 2 mil vagas garantidas.

Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2773/informacoes

A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Educação Física

40 horas para 116 vagas abertas. Para se inscrever, acesse o link abaixo:

Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2801/informacoes

Curso: A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Ensino Religioso

Carga horária: 40 horas e 587 vagas. Confira mais curso gratuito online

Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2803/informacoes

A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: História

São 40 horas e mais de 4 mil vagas.

Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2807/informacoes