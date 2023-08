Cursos do Programa Minha Chance começam na segunda-feira, 28. Confira aqui a lista das turmas

O governo que mais investe na qualificação da população de Penedo para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo informa aos inscritos no Programa Minha Chance o início das aulas das primeiras turmas.

A gestão Ronaldo Lopes/João Lucas investe recursos da Prefeitura de Penedo na melhor instituição do Brasil formadora de mão de obra especializada, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para atender uma demanda enorme, justamente por falta desse tipo de iniciativa nas administrações anteriores.

Beneficiando quem reside no município, o trabalho que envolve a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) lançou o maior programa de cursos profissionalizantes de Penedo, sem custo para a população porque a contrapartida está assegurada por meio de convênio.

Graças a esse compromisso com o povo de Penedo, as primeiras turmas do Minha Chance começam as aulas nesta segunda-feira, 28 de agosto.

Confira as listas abaixo

TURMAS INICIAIS PROGRAMA MINHA CHANCE PENEDO