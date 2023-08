Da Fórmula 1 para Harvard: De Vries se afasta por meia temporada

Ouma das histórias mais bizarras da temporada até agora. Nyck de Vries esteve no AlphaTauri pela última vez no Grande Prêmio da Inglaterra. Desde Silverstone, Daniel Ricciardo esteve a cargo do carro Faenza. Depois de 10 corridas, mais a do ano passado, o holandês teve que se despedir Fórmula 1 logo no início de sua carreira.

Muitos se manifestaram sobre se o jogador de 28 anos merecia ou não ter mantido seu assento para tentar desafiar Tsunoda.

“Sou fã de DeVries porque ele é incrivelmente inteligente no desenvolvimento de carros e sempre contribuiu muito”, Este é o Wolff disse o holandês. O técnico alemão foi claro sobre o motivo da demissão: “Eles queriam ver se Ricciardo estava pronto para a Red Bull.”

Nyck De Vries, piloto do AlphaTauri.EFE

A oportunidade durou pouco, mas agora ele tem outros objetivos. O ex-piloto da AlphaTauri confirmou ao RacingNews365 que pretende estudar em Harvard, a prestigiada universidade americana: “Em setembro vou fazer um curso em Harvard em Negociação e Liderança, um pouco de estudo”.

O mais surpreendente de tudo é que o piloto holandês nunca estudou antes.

“Nunca estudei na vida, na verdade nem terminei o ensino médio. Mas com a despedida da F1, sua agenda foi totalmente liberada e estudar é a melhor forma de aproveitar o tempo livre. . “Tenho interesse em aprender muitas coisas,” DeVries conclui.

Ele não perde a Fórmula 1

A oportunidade demorou a aparecer e não seria por méritos próprios, já que o holandês é campeão mundial de F2 e Fórmula E. Ele não entende a decisão, mas DeVriesalém dos estudos, encontrou outro hobby para se divertir: “Recebi muito apoio e na verdade foi muito natural. Tenho jogado muito golfe desde então.

As portas ainda estão abertas para o piloto holandês, mas desta vez seu papel seria diferente: “Ele foi muito útil para nós nessa função e seria bem-vindo tê-lo de volta nessa função. Mas suspeito que ele vai querer se concentrar em encontrar um lugar para continuar correndo”, comentou Toto Wolff em seu retorno como piloto reserva.