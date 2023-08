Dak Prescott e os Cowboys já podem estar envolvidos em negociações de extensão de contrato

Reporta de Texas afirmam que o Dallas Cowboys começou a se envolver em negociações de extensão para garantir o futuro de Dak Prescott com a equipe.

O quarterback veterano está entrando no terceiro ano dele Contrato de US$ 160 milhões por 4 anos.

Prescott quer ser um Cowboy por toda a vida

De acordo com um relatório de Jeff Howe de o atléticoa equipe começou a entrar em “discussões iniciais” com Prescott e seu acampamento, a fim de obter um acordo de extensão feito antes que a equipe tenha que encenar conversas semelhantes com estrelas Cee-Dee Cordeiro e Micah Parsons nas próximas temporadas.

O quarterback contará até $ 60 milhões de dólares na equipe teto salarial para 2024.

Ainda em março, o Notícias da manhã de Dallas tinha relatado que Prescott estava ansioso por uma extensão e que queria ficar com os Cowboys pelo resto de sua carreira.

Prescott foi até citado dizendo que esperava que uma extensão acontecesse em breve: “Aguardando uma extensão. Quando chegar a hora, isso acontecerá. Estou com [director of player personnel Stephen Jones], pode acontecer da noite para o dia. Quando acontece, acontece. Vai ser ótimo.”

Embora um anúncio de extensão ainda possa acontecer a qualquer momento durante este ano, o vaqueiros conseguiu reestruturar o contrato do quarterback no início desta entressafra para ajudá-los a navegar em seu limite.

Mesmo que o zagueiro liderança tem estado em dúvida, especialmente depois que o time perdeu para o 49ers na última temporada rodada divisionária por uma pontuação de 12-19, parece que Jerry Jones gosta do que vê no campo de treinamento de seu veterano de 7 anos sob novo coordenador ofensivo Brian Schottenheimer e está disposto a continuar a apostar nele além 2025.

Cowboys olhando para o futuro

O vaqueiros tem uma lista incrivelmente talentosa de estrelas em ambos os lados do campo, da qual eles não vão querer se separar, então conseguir Prescott’s contrato fora do caminho seria visto como um jogada inteligente para contornar o problema da equipe teto salarial nas próximas temporadas.

Isso também está relacionado ao motivo pelo qual a equipe decidiu deixar o running back Ezekiel Elliot.

Com uma equipe focada em desenvolver ainda mais seus Ofensa da Costa Oeste, parecia não haver nenhuma razão lógica para que eles precisassem desembolsar um grande contrato com o corredor estrela quando poderiam usar esse dinheiro para garantir outros jogadores de posição qualificados que serão fortemente contados nas próximas temporadas. Em vez de, Dallas decidiu ficar com Tony Pollock como seu running back titular, que jogará nesta temporada sob o marca de franquia.

O Rapazes’ também já garantiu os serviços do astro cornerback Trevon Diggs. O destaque jogador defensivo receberá mais $ 100 milhões de dólares ao longo dos próximos cinco anos em Dallas.

Enquanto isso, a equipe ainda está em negociações com o craque da linha ofensiva Zack Martin, que está pressionando para conseguir um acordo melhor depois de assinar um contrato. contrato de US$ 84 milhões por seis anos de volta 2018 que o tornou o mais bem pago guarda ofensiva no história do NFL.

Martin não se apresentou ao campo de treinamento. Nesta temporada, ele deve ganhar US $ 13,5 milhões.

Os torcedores do Cowboys verão seu time jogar pela primeira vez na pré-temporada sábado, 12 de agosto quando eles enfrentarem Jacksonville Jaguars em casa.