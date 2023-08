Dak Prescott pretende tirar o Dallas Cowboys da seca do Super Bowl em 2023

eueditado por Dak Prescotto Dallas Cowboys continua a cativar como um dos times mais cativantes da NFL, um assunto perpétuo de discussões favoráveis ​​e desfavoráveis. Mas apesar dos investimentos financeiros, da atenção da mídia e das repetidas exibições nos playoffs, Dallas invariavelmente descobre um caminho para a auto-sabotagem quando as apostas são altas.

Quarterback Dak Prescott é resoluto em sua afirmação de que a equipe está resolutamente comprometida em destruir o notório conflito de décadas Super Bowl período de seca. Impulsionada por aquisições como Brandin Cozinheiros e Stephen Gilmoreaumentando um elenco que alcançou um louvável recorde de 12-5 na temporada passada, os Cowboys estão sobrecarregados por expectativas elevadas para a iminente campanha de 2023.

Um ceticismo persistente persiste, como alguns antecipam Dallas tropeçando previsivelmente. Prescott, no entanto, defende uma trajetória diferente nesta temporada. Em conversa com Jon Machota de O Atlético, ele enfatizou a natureza intrínseca da pressão autoimposta: “Nosso padrão é vencer… Ninguém quer mais acabar com essa seca do que a galera deste vestiário”. Suas palavras refletem a autoconfiança e determinação da equipe.

Prescott delineou a estratégia: reafirmar a identidade da equipa, abraçando o futebol complementar em todos os aspectos do jogo. A base lançada na entressafra e no campo de treino reforça esta abordagem, prometendo uma evolução positiva.

A chamada de McCarthy pode ajudar a alcançar o sucesso

As manobras fora de temporada prometem avanços. Notavelmente, Mike McCarthy assume responsabilidades de jogo, trazendo sua experiência vencedora do Super Bowl de Baía Verde para a frente.

McCarthyO novo sistema no estilo da Costa Oeste prioriza o ritmo de Prescott por meio de arremessos rápidos e descomplicados, permitindo que os recebedores CeeDee Lamb, Brandin Cooks e Michael Gallup florescer em espaços abertos. A defesa dinâmica sob Dan Quinnadministração, ancorada por Micah Parsons, amplifica o potencial da equipe. O desempenho de Parsons nos treinos ressalta essa habilidade defensiva, potencialmente catapultando Dallas para a supremacia da NFC.

No entanto, essas perspectivas permanecem especulativas até que a jogabilidade real se desenvolva. A expectativa envolve a temporada de 2023, impulsionada pelo otimismo. A questão perene permanece: esta temporada marcará um afastamento das convenções para Dak Prescott e os Dallas Cowboys?