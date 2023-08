Dak Prescott responde à troca de Ezekiel Elliott com o New England Patriots

EUé uma das maiores notícias antes da temporada da NFL que está prestes a começar, Ezequiel Elliot fez uma troca com o Patriotas da Nova Inglaterra. Ele deixa o Dallas Cowboys e o quarterback Dak Prescott após sete temporadas. Durante esse período, Elliott se tornou um dos melhores running backs de toda a NFL. Elliott participou de três Pro Bowls em sua carreira e foi líder em jardas corridas duas vezes, em 2016 e 2018. Durante esse tempo, Dak Prescott se tornou um de seus melhores companheiros de equipe. Quase todo time de futebol americano precisa de um ótimo relacionamento entre o quarterback e o running back. Eles estão envolvidos ou interagem em 95% de todas as jogadas durante o jogo. Os fãs do Dallas Cowboys esperavam a reação de Dak Prescott à notícia.

Dak Prescott mostra a história do Instagram com uma mensagem para o comércio recente de Ezekiel Elliott História do IG de Dak PrescottIG IG

Elliott não era mais um Dallas Cowboy

Precisamos manter isso claro, Ezekiel Elliott não estava voltando para o Dallas Cowboys depois que eles o dispensaram no início deste ano. O running back decidiu procurar um novo time e teve a melhor experiência ao visitar o New England Patriots. A temporada de estreia de Elliott foi absolutamente incrível, mas ele não fez nada parecido desde então. Ele esteve perto de se igualar naquele ano, mas simplesmente não no mesmo nível. O New England Patriots estará esperando por esse momento para retornar, já que Elliott estava jogando abaixo do radar há algumas temporadas. Dak postou uma história no Instagram na qual deseja o melhor a Elliott, mas não poste muito.

Agora que finalmente saiu do Cowboys, Ezekiel Elliott já está trabalhando duro para voltar ao mesmo nível de sua temporada de estreia. A seguir, há uma boa chance de que Zeke faça sua estreia com o New England Patriots durante o próximo jogo da semana 2 da pré-temporada contra o Green Bay Packers. O Lambeau Field sediará este jogo no domingo, enquanto todos os times se preparam para a temporada regular. Agora cabe a ele trabalhar duro para convencer o técnico Bellichick de que pode voltar à sua melhor forma.