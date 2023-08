Dallas Cowboys é a franquia esportiva mais cara do mundo, sem um Super Bowl desde 1996

Tele Dallas Cowboys continuam sendo a franquia esportiva mais valiosa do mundo, com 9,2 bilhões de dólares, apesar de terem passado 27 anos sem um Super Bowl na NFL.

A lista foi revelada esta terça-feira pelo Sportico, plataforma digital da indústria desportiva, que detalhou que em 2022, apenas por patrocínios, a ‘Estrela Solitária’ embolsou 200 milhões de dólares, enquanto arrecadou mais de 100 milhões com a venda de bilhetes para suas luxuosas suítes no AT&T Stadium.

A incongruência deste avassalador sucesso financeiro para o empresário do petróleo Jerry Jones’ time é que seu último Super Bowl foi disputado na temporada de 1995, e o que torna a franquia ainda pior é que ela venceu apenas quatro playoffs desde 1997.

jones comprou o Dallas Cowboys em 1989 por 140 milhões de dólares; só em 2022, seus ganhos somaram 1.050 milhões de dólares e, nos primeiros anos, conquistaram três campeonatos.

O vaqueiros ganhou seu quinto troféu Vince Lombardi depois de vencer o Pittsburgh Steelers no Super Bowl XXX, vieram os contratempos esportivos.

Quais são as franquias esportivas mais caras depois dos Cowboys?

As cinco franquias esportivas mais valiosas do planeta são dominadas pela NFL.

Depois de vaqueirosa lista é seguida pelo Gigantes de Nova York com um valor de 7,04 bilhões de dólares, enquanto o pódio é completado pelo Los Angeles Rams e seus 6,89 bilhões de dólares.

Então siga o Patriotas da Nova Inglaterra (6,7 bilhões de dólares) e o São Francisco 49ers (6,15 bilhões de dólares), enquanto o Cincinnati Bengals aparecem como a franquia menos valiosa da NFL em 4 bilhões de dólares, de acordo com a pesquisa do Sportico.

Mais de 35 banqueiros, advogados, executivos de equipes, proprietários e consultores envolvidos na NFL foram entrevistados pelo Sportico para a pesquisa.

A análise revela que 16 times da NFL aparecem entre os 25 primeiros, enquanto a NBA contribui com três, seguida da MLB com três e as outras três são de clubes de futebol, sem especificar os nomes.