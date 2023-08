Damar Hamlin faz retorno triunfante à NFL com vitória na pré-temporada após susto de parada cardíaca

Buffalo Bills‘ segurança Damar Hamlin faz parte de uma lista muito pequena de atletas que sofreram um problema cardíaco e sobreviveram para continuar praticando o esporte que amam. O fato de os serviços médicos terem respondido tão rapidamente à sua parada cardíaca na última temporada foi essencial para seu retorno a campo no sábado contra o Indianapolis Colts durante um pré-temporada jogo para esta nova temporada. Um jogo de pré-época que o Buffalo Bills venceu por 32-19 contra o Indianapolis Colts. Hamlin jogou apenas alguns minutos no jogo, mas teve um bom desempenho e parecia afiado durante o tempo que esteve em campo. Indiscutivelmente, o momento mais importante foi quando ele pisou em campo pela primeira vez e toda a torcida o aplaudiu.

Antes mesmo do jogo, quando ele chegou ao estádio, a torcida ficou radiante ao perceber que ele estava jogando. O técnico Sean McDermott estava nas nuvens por ver seu jogador jogar no mais alto nível mais uma vez. Ele afirmou que todos nós testemunhamos algo verdadeiramente notável que não acontece com tanta frequência. Hamlin entrou no jogo no início do primeiro quarto como parte do time inicial do Bills. O jogador confessou que sentiu um peso enorme nos ombros jogando porque não tinha certeza de como seu corpo reagiria ao futebol competitivo novamente. Considerando que ele sofreu uma parada cardíaca, ele precisa ficar atento a qualquer problema que seu coração possa ter. Os médicos o liberaram para jogar, então ele confia na opinião profissional deles. Ele está treinando desde abril passado e se preparando para esse dia.

A reação de Damar Hamlin logo após o jogo

“Foi divertido, foi superdivertido, foi uma ótima experiência, apenas mais um marco e um passo para voltar a mim mesmo até o espaço do futebol. Apenas cortar esta árvore o máximo que puder, um passo em uma vez. Quando você pisa entre essas linhas, você está se colocando em risco ao hesitar e se reservar. Então, eu fiz a escolha que queria jogar, não era escolha de ninguém além da minha, então fiz essa escolha , eu sei o que vem com isso. Então, quando você vir minhas chuteiras amarradas e meu capacete e ombreiras, eu irei sem hesitar. Porque você não pode jogar este jogo assim, você se colocará corre mais risco se você hesitar. Estou lá fora, sem pensar duas vezes, apenas jogando meu jogo como fui ensinado a jogar desde que tinha a idade do meu irmão mais novo.