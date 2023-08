Damar Hamlin joga a primeira partida pelo Bills desde o incidente de parada cardíaca

Damar Hamlin está de volta ao campo de futebol, como jogador, pela primeira vez desde seu incidente de parada cardíaca com risco de vida no início deste ano … e ele está parecendo como antes.

O safety dos Bills acertou o campo de futebol no sábado para Buffalo durante um jogo de pré-temporada, no qual ele apareceu por pouco tempo … algumas posses, mas naquele tempo ele foi capaz de mostrar seu talento e, mais importante, que ele está pronto para jogar no calibre da NFL novamente.