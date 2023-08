Dan Hardy: Jake Paul ‘poderia ser competitivo’ contra Nate Diaz na luta de MMA

Enquanto Dan Hardy acredita que Nate Diaz derrotaria Jake Paul em uma luta de MMA, o competidor de longa data do UFC certamente pode ver um mundo onde Paul pode dar ataques a Diaz.

Paul conseguiu a vitória por decisão unânime sobre Diaz no último sábado em uma luta de boxe no lotado American Airlines Center em Dallas. Após a vitória, Paul ligou para voltar em uma luta de MMA – um sentimento que muitos fãs de MMA consideram ridículo neste momento. Falando com Ariel Helwani, Hardy vê uma luta de MMA mais próxima do que muitos pensam.

“Eu sei que vou pegar um pouco, um pouco de calor para isso, mas acho que pode ser competitivo”, disse Hardy em A Hora do MMA. “Acho que o que vimos de Jake Paul na luta de boxe é que ele está disposto a negociar com Nate. Às vezes, ele está disposto a estar no bolso, ele tem um bom boxe de fora enquanto Nate está se movendo para o alcance e o boxe de Nate nunca pareceu melhor nas artes marciais mistas do que na noite.

“Você tem que pensar que, em um sentido marcante, haverá algum tipo de competitividade porque Nate também nunca foi realmente um chutador, e outra coisa. Além disso, Jake Paul cercou-se de pessoas que podem treiná-lo da maneira certa. Ele investiria dinheiro em si mesmo, assim como em Amanda Serrano, para fazer o cruzamento e acertar. Ele pode pagar o que quiser, então vai se certificar de que está bem preparado”.

Espera-se que Paul compita pelo PFL quando fizer a transição para o MMA, mas não há garantia de que Diaz assinaria com a organização para que isso acontecesse. Ao longo da semana de luta, Diaz discutiu um possível retorno ao UFC, ou competindo sob sua bandeira promocional da Real Fight Inc.

Se de alguma forma o PFL e o Real Fight Inc. puderem chegar a um acordo em uma co-promoção, ou se Paul quiser fazer isso sob uma bandeira diferente, Hardy ficará intrigado em assistir e escolheria Diaz para finalizar – mas seria não seja um massacre unilateral.

“Provavelmente, Nate o finalizaria, é claro”, disse Hardy. “Mas eu não posso contar com Jake em ser competitivo nessa luta, especialmente porque Nate está com quase 40 anos. Nós desaceleramos e ele está muito desgastado. Ele não é o mesmo Nate que costumava ser, é claro.