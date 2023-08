Dana White: A próxima luta de Conor McGregor é Michael Chandler – não Justin Gaethje

Tanto para Justin Gaethje tomar o lugar de Michael Chandler no sorteio de Conor McGregor.

De acordo com o presidente do UFC, Dana White, a crítica de McGregor a Gaethje após sua vitória no título “BMF” foi exatamente o tipo de mentira que o ex-campeão de duas divisões gosta de usar na mídia – e em seus oponentes.

Isso significa que a luta técnico contra técnico prometida aos torcedores na conclusão do O lutador final 31 – uma goleada do técnico Chandler sobre McGregor no torneio do reality show – acontecerá conforme o planejado, pelo menos até onde White sabe.

“Falei com Conor, ontem ou anteontem, e sim, ele está pronto para lutar”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta da 7ª temporada da DWCS, semana 1. “Eu disse: ‘Ouça, entre em forma e vamos descobrir isso.’”

Questionado se Chandler ainda era o oponente de McGregor, White disse: “definitivamente Chandler”.

“Ele gosta de foder com todo mundo”, acrescentou White. “Você sabe o que eu quero dizer? Especialmente seu oponente, ou possíveis oponentes.”

McGregor fez parecer que queria abandonar Chandler como seu próximo oponente, prometendo uma derrota para Gaethje após o UFC 291, onde vingou uma derrota para o três vezes adversário de McGregor, Dustin Poirier, com um nocaute na cabeça. O barulho foi suficiente para Gaethje desafiar McGregor a assinar um contrato – depois de não vender a ideia com base em sua alegação de que “The Notorious” usa drogas para melhorar o desempenho.

Na segunda-feira, McGregor afirmou que o UFC havia perdido o interesse em Chandler. Mas White disse que não é o caso.

Agora, aparentemente, tudo o que resta é que McGregor fique pronto para a luta – e presumivelmente complete um período de seis meses no pool de testes antidoping liderado pelo parceiro antidoping do UFC, US Anti-Doping Agency, que é necessário para atletas que saem o pool de testes de drogas (a menos que a promoção conceda especificamente uma isenção).