Dana White diz que Mark Zuckerberg está ‘absolutamente interessado’ em luta no UFC

Dana White diz que ele está morto Mark Zuckerberg quer fazer uma luta no UFC – e, veja só, ele diz TMZ ele definitivamente não se opõe a tornar realidade o desejo do chefe Meta.

Branco se juntou Harvey dar Carlos no “TMZ Live” na quinta-feira para ver o grande card do UFC 292 deste fim de semana… Sean O’Malley contra Aljamain Sterling – ele derramou o que sabia sobre o fracassado Zuck vs. Elon Musk confronto.