Dana White diz que se encontrou com funcionários do Coliseu sobre luta de Zuckerberg e Musk

Hotboxing com Mike Tyson

Dana White revelou que recentemente teve uma reunião com autoridades italianas sobre a realização do Mark Zuckerberg contra Elon Musk lutar no histórico Coliseu, em Roma.

O chefe do UFC forneceu a atualização durante sua aparição no Mike Tysonde “Hotboxing” podcast desta semana … dizendo que, de fato, conversou com o pessoal da Itália sobre trazer a briga bilionária para uma das Sete Maravilhas do Mundo.

“Na verdade, tive uma reunião com a equipe do Ministro da Cultura na Itália para realmente realizar aquela luta no Coliseu, se isso acontecesse”, disse White. “Estavam falando.”

TMZ Sports divulgou a história em junho – fontes nos disseram que os administradores encarregados do local do marco inicialmente Alcançado para Zuckerberg, que então os conectou com o pessoal de Dana.

O Ministério da Cultura alegou na época que não houve “nenhum contato formal” entre os dois lados … mas fomos informados de que houve conversas e agora o próprio White está confirmando.

Quanto à luta, White acredita que pode arrecadar mais de um bilhão de dólares em receita… dizendo que é um evento que todo mundo quer ver.

“Pense em quão grande é essa luta – dois dos caras mais ricos e poderosos da porra do mundo vão lutar no maior palco de todos os tempos”, disse Dana.