Dana White responde a rumores de Ronda Rousey planejando retorno ao UFC 300

Não espere ver Ronda Rousey de volta para o UFC 300 – ou para qualquer retorno ao octógono tão cedo.

Isso é de acordo com o presidente do UFC, Dana White, que jogou água fria sobre uma reportagem recente do tablóide britânico The Daily Mail, que insistia que a ex-campeã peso-galo feminino do UFC está planejando um retorno para o evento do tricentenário da promoção.

Falando na noite de terça-feira no Série de concorrentes Na coletiva de imprensa pós-luta, White chamou qualquer rumor de um possível retorno de Rousey de “um pote de merda”.

“Ronda vai ter filhos”, disse White. “A Ronda construiu toda essa coisa que está acontecendo com as mulheres daqui, então o sonho dela era ir para a WWE. Ela foi lá e fez tudo o que ela fez lá e conseguiu. Ela ganhou muito dinheiro. Ela seguiu em frente com sua vida.”

Rousey, 36 anos, é uma das estrelas mais populares e influentes da história do UFC. A primeira campeã feminina do UFC, Rousey (12-2) defendeu seu título peso galo seis vezes consecutivas de 2013 a 2015, antes de sofrer um nocaute chocante nas mãos de Holly Holm no UFC 193. Rousey só lutou mais uma vez – 48 segundos derrota por nocaute para Amanda Nunes em dezembro de 2016 – antes de se aposentar do MMA e finalmente assinar com a WWE.

Rousey tem competido intermitentemente como lutadora profissional desde então, no entanto, ela anunciou sua saída da WWE no início deste mês, após uma derrota para a amiga de longa data e também veterana do MMA, Shayna Baszler, no evento SummerSlam da WWE.

O UFC 300 está previsto para acontecer no primeiro semestre de 2024. A promoção deve acumular cartas para seu evento tricentenário, semelhante ao que aconteceu no UFC 200.