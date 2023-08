Dana White sobre salário de Stephen Thompson no UFC Nashville: ‘Há uma história muito maior nos bastidores’

O presidente do UFC, Dana White, disse que a promoção está trabalhando com Stephen Thompson em algum tipo de compensação por sua luta cancelada no UFC 291. Mas ele também defendeu a prática de não pagar automaticamente aos lutadores o dinheiro do show por lutas que não aconteceram.

“Há uma história muito maior nos bastidores”, disse White na entrevista coletiva da 7ª semana da 1ª temporada do DWCS. “E não, você não pode simplesmente aparecer e dizer, ‘Sim, eu não vou lutar – eu quero um quarto de milhão de dólares.’ Não é assim que funciona.

“Wonderboy” Thompson apareceu para uma luta marcada contra Michel Pereira no pay-per-view de julho, mas Pereira perdeu peso por três libras. Como White apontou na terça-feira, os lutadores têm a opção de pegar uma parte da bolsa do oponente, normalmente 20% do dinheiro do “show”. Em vez disso, Thompson recusou a luta, que foi cancelada.

Posteriormente, foi relatado que Thompson não havia recebido seu pagamento de “show” pela luta. Em um episódio recente de A Hora do MMA, ele explicou sua decisão de desistir da luta e estava otimista de que o UFC o compensaria de alguma forma pela luta cancelada. Ele acabou colocando a culpa em Pereira pelo cancelamento e disse que o UFC deveria incluir uma cláusula de pagamento obrigatório em seus contratos quando os lutadores perderem lutas sem culpa própria.

O UFC, de fato, muitas vezes pagou a bolsa de lutadores que apareceram no peso, apenas para ver suas lutas canceladas por motivos fora de seu controle. Também pagou parcelas não reveladas do pagamento aos lutadores por suas despesas de treinamento incorridas quando uma luta é cancelada. White disse que a promoção continua a fazê-lo, mas também colocou parte do ônus sobre Thompson por não aceitar uma luta que ele disse ter sido oferecida quando a luta contra Pereira foi cancelada.

“Então, como isso funciona, os caras não são pagos apenas para não lutar”, disse ele. “Não é assim que funciona. Os caras foram pagos. Nós cuidamos dos caras. Ei, escute, se você entrar e estiver ganhando pouco dinheiro, nós cuidamos de você.

“Você entra e não luta – antes de tudo, você decidiu não lutar. O cara estava três quilos acima do peso, o que quer que fosse, você ganha um pedaço da bolsa dele se aceitar a luta. Mas se você impedir, decidirá que não quer lutar. Também oferecemos a ele outra luta.”

White não mencionou a luta oferecida a Thompson após a luta cancelada de Pereira. Normalmente, a promoção oferece reviravoltas rápidas para os lutadores cujas lutas foram canceladas – no entanto, esse agendamento nem sempre funciona para atletas que treinam para atingir o pico em um determinado horário ou treinam com a suposição de que estão enfrentando um adversário que será benéfico à carreira deles.

Aos 40 anos, Thompson é um dos competidores mais experientes da categoria meio-médio. Ele rejeitou as chamadas anteriores para se aposentar após derrotas e disse que permanecerá na luta pelo título enquanto estiver lutando.

“Se você não se virar rapidamente, então tentaremos descobrir quanto custou para o seu acampamento?” Branco disse. “Nós o reembolsaremos. Você sabe, há muitas maneiras diferentes de resolver isso. Você não pode apenas dizer, ‘Sim, esse cara está três libras acima, eu não vou lutar, e não, eu não vou lutar outra duas semanas depois, e me pagar o dinheiro do show’. Não é assim que funciona.

“Você não luta, não recebe necessariamente no contrato. Mas sempre nos certificamos de cuidar de todos, e estamos trabalhando nisso com ‘Wonderboy’ agora. Está tudo sendo resolvido nos bastidores, e tudo deve estar resolvido até sábado.”