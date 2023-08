Dana White zomba de ‘idiotas de merda’ tentando invadir a casa do Maine depois que a polícia prendeu o suspeito de 23 anos

Dana White ficou chocado ao saber que alguém tentou invadir sua casa de férias no Maine. Então ele não perdeu tempo em tornar o assunto público.

O presidente do UFC postou um vídeo em seu Instagram esta semana mostrando uma pessoa fazendo diversas tentativas de arrombar a porta de sua casa e depois arrancar a câmera da campainha que o flagrou em ação. White ofereceu desafiadoramente uma recompensa por qualquer informação que levasse à prisão do suspeito depois que a pessoa fugiu a pé, e funcionou. Uma prisão foi feita pela polícia local poucas horas depois.

“Vocês acham que vão invadir minha casa e não há câmeras na minha casa, seus idiotas?” White disse após o UFC Série de concorrentes evento na terça-feira. “É louco.

“Presumo que o cara estava invadindo para tentar roubar a casa. Minha irmã, seu marido e alguns de seus amigos estão lá em cima visitando agora. O cara apareceu e tentou chutar a porta algumas vezes e então percebeu que a câmera estava lá, tentou arrancá-la e tocou a campainha, surtou e fugiu.”

White disse que foi notificado por seu zelador, que o informou que o suspeito foi capturado em vídeo tentando arrombar a casa. O zelador planejava entregar a filmagem à polícia local, mas antes que a polícia pudesse perseguir o suspeito, White já havia postado o vídeo em suas contas nas redes sociais para espalhar a notícia na tentativa de identificar a pessoa envolvida.

“Meu cara que cuida da minha casa lá em cima me ligou e está me ligando às 4h30 da manhã, horário dele”, explicou White. “Eu fico tipo, ‘Uh oh, algo está acontecendo lá em cima.’ Então eu atendi o telefone e ele disse: ‘Alguém tentou arrombar sua porta e roubar sua casa ou fazer algo assim. Temos um vídeo e a polícia vai publicá-lo pela manhã. Eu disse: ‘Sim, foda-se. Envie isso para mim agora mesmo.

“Aquele cara acordou e ficou famoso na manhã seguinte. O xerife do Levante lá em cima, eles os pegaram em poucas horas. Sim, nós o pegamos.

O Departamento do Xerife do Condado de Penobscot publicou um comunicado na terça-feira detalhando uma prisão feita no caso, juntamente com acusações criminais movidas contra o suspeito.

“Na segunda-feira, 28 de agosto de 2023, aproximadamente à 1h45, o Gabinete do Xerife do Condado de Penobscot recebeu uma denúncia de uma tentativa de roubo em uma residência na Phillips Road, no Levante”, disseram os funcionários do Xerife do Condado de Penobscot em um comunicado. “Os deputados responderam ao imóvel de Dana White. Quando o primeiro delegado chegou, o suspeito já havia fugido do local em um veículo. Os policiais conseguiram se reunir com um gerente de propriedade e obter imagens de vídeo do suspeito junto com outras evidências. O imóvel estava ocupado no momento do incidente, mas não houve contato com o suspeito envolvido.

“Quando o vídeo foi compartilhado nas redes sociais, diversas denúncias foram encaminhadas ao Gabinete do Xerife. Depois de processar as evidências e as informações desenvolvidas, os deputados entrevistaram Brady Cooper (23) de Glenburn. Cooper foi acusado de dois crimes e o caso foi submetido ao Ministério Público para análise posterior.”

Com a prisão feita no caso, White emitiu um aviso a qualquer pessoa tola o suficiente para fazer uma tentativa semelhante em qualquer uma de suas casas.

“Escute, esteja você em Las Vegas ou em qualquer outro lugar, não brinque na minha casa”, disse White. “Coisas boas não vão acontecer com você na minha casa, eu prometo.”