Daniel Dubois furioso com a polêmica falta na luta de Oleksandr Usyk, equipe promete apelo: ‘Fui enganado’

Daniel Dubois não está satisfeito com a arbitragem na luta pelo título de Oleksandr Usyk.

Depois de ser eliminado nos segundos finais do oitavo round, o britânico de 25 anos acabou perdendo por nocaute no nono round na luta pelo título dos pesos pesados ​​no sábado, na Tarczyński Arena Wrocław, em Wroclaw, Polônia. Mas o resultado gerou polêmica, já que Dubois derrubou Usyk no quinto round com um golpe forte no meio que foi considerado ilegal pelo árbitro Luis Pabon. Pabon então deu a Usyk vários minutos para se recuperar, a certa altura até forçando Usyk a demorar mais, apesar da insistência do campeão em continuar.

Com tantos ucranianos presentes para apoiar Usyk, Dubois e sua equipe acusaram Pabon de crime assim que a poeira baixou e o resultado oficial foi lido.

“Não achei que fosse um golpe baixo. Eu pensei que isso aterrissou [legally] e minha vitória foi roubada esta noite”, disse Dubois no ringue em sua entrevista pós-luta.

“Trapaceado na vitória. Acertou-o na cintura”, acrescentou Frank Warren, promotor de Dubois. “… Foi só nisso que ele trabalhou no acampamento. Trabalhando para o corpo. Vemos isso como uma fraqueza e ele foi pego, e o árbitro errou muito. Muito errado. Não tirei nenhum ponto dele. Se houve um golpe baixo, por que você não tirou pontos dele? E eu gosto de Usyk, gosto dele, mas foi uma decisão de minha cidade natal. Concorra à decisão da cidade natal. Ele venceu aquela luta porque não estava em condições de continuar e deram a ele, não sei quanto tempo, alguns minutos para se recuperar de um chute legítimo.

Com a vitória, Usyk (21-0, 14 KOs) defendeu com sucesso seus títulos de peso pesado WBA, IBF, WBO e IBO. Ele também continuou na disputa por uma potencial luta de unificação do título de Tyson Fury no futuro, quando Fury enfrentar o ex-campeão do UFC Francis Ngannou em 28 de outubro.

Dubois (19-2, 18 KOs) e sua equipe, no entanto, estão determinados a buscar justiça para o que consideram ser uma vitória que mudou sua carreira, roubada de baixo deles.

“Fui enganado em uma chance. Foi uma vitória esta noite”, disse Dubois.

“Esta é uma luta de boxe e deveria ser direta e honesta, e não foi honesta”, disse Warren. “Isso não foi um golpe baixo. E quanto tempo ele conseguiu se recuperar? Alguns minutos? É um absurdo. É um absurdo total. Os órgãos dirigentes terão que fazer algo a respeito e ordenarão uma revanche, porque como não ordenar uma revanche com base nisso? Ele ganhou.

“[We’re going to] apelar sobre o que está acontecendo aqui e depois ver o que acontece a partir daí”, continuou Warren, “mas tenho certeza de que eles vão ordenar outra revanche, ordenar outra luta. Eles tem que. A justiça tem que ser feita.”