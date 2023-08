Danny Ainge revela tentativa de troca fracassada do Celtics por Jimmy Butler

Adepois de várias temporadas fora, de Danny Ainge associação com o celtas mudou para boas lembranças. Agora uma figura-chave no Jazz gestão, muitas vezes ele olha para trás em seus dias com o celtas com um sentimento de orgulho e nostalgia.

Enquanto o papel de Ainge em Boston não se limitou a ser um executivo, sua marca como jogador fundamental durante o reinado do campeonato dos anos 1980 também é digna de nota. Ocupando uma posição de liderança por quase duas décadas, seu impacto na trajetória da equipe é inegável.

Durante uma conversa recente com Quentin Richardson e Darius Miles no Podcast idiotasele foi solicitado a lançar luz sobre alguns de seus negócios mais memoráveis. AingeO insight de, especialmente sobre um potencial comercial de grande sucesso, foi revelador.

Algumas das melhores negociações que já fiz foram aquelas que não consegui fazer. Você sabe, como se eu estivesse tentando conseguir Jimmy Butler de Chicago quando estava em Boston, mas eles queriam muito. E assim não o fizemos. Porque teria, e acabou sendo Jaylen [Brown] e Jayson [Tatum]. Ambas as escolhas de draft … com as quais pegamos Jaylen e Jayson, então foi uma que eu amava Jimmy e estava tentando pegá-lo … poderia ter escolhido Jimmy tarde, gostei dele mesmo assim. Mas, como agora, ele estaria provando o quão bom jogador ele era. Sim, provavelmente foi um. Danny Ainge

Celtics confiou em suas escolhas de draft em vez de ir para Butler

O celtas tinha escolhido Marrom como a terceira escolha em 2016 e recentemente o recompensou com uma inovadora extensão de contrato. Enquanto isso, tatumoutra escolha número 3, mas de 2017, está definido para um acordo lucrativo em breve com sua iminente extensão de contrato supermax em Boston.

Ainge usou as escolhas que teria desistido para draftar Tatum e Brown

Com Mordomodesempenho notável de, guiando o Heat além do Celtics na temporada anterior Finais da Conferência Leste, é fácil imaginar o que poderia ter sido. No entanto, enquanto Boston traça seu curso em torno de seus jovens prodígios, a perspectiva de Ainge permanece clara: muitas vezes, as melhores decisões são aquelas que você nunca tomou.