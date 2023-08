Darren Till acredita que Conor McGregor nunca mais lutará: ‘Ele está lutando para se deixar levar’

Darren Till não acredita que Conor McGregor algum dia voltará a lutar.

McGregor passou os últimos dois anos afastado, após a catastrófica lesão na perna contra Dustin Poirier na trilogia de luta no UFC 264. Nos últimos meses, porém, “The Notorious” tem provocado seu retorno à jaula em breve. Originalmente, McGregor deveria lutar contra Michael Chandler depois que os dois treinaram O Lutador Final 31 frente a frente, com a luta vagamente marcada para o final do ano, mas McGregor ainda não entrou novamente no grupo de testes da USADA e, portanto, a luta ainda não foi realizada. E Till acha que nunca será.

“Conor nunca mais vai voltar, na minha opinião”, disse Till ao SportsLens. “Conor está lutando para deixar ir. Ele não quer deixar isso passar. Mas é hora de deixar ir. Ele está mais velho, não treina como antes. Ele tem o dinheiro e seus lindos filhos, e o único problema é que ele simplesmente não quer abrir mão disso. Chegará o dia em que ele perceberá que está lutando consigo mesmo e terá que desistir.

“Em cada gravação no Twitter ele está bêbado pra caralho e eu estou chorando de tanto rir dele. Vai demorar um pouco, mas ele encontrará a paz. Minha opinião sobre Conor é que você tem que respeitar o que ele fez, mas é hora de deixar para lá. Ele está lutando para se libertar.”

McGregor certamente não vai desistir – ele passou grande parte de agosto exaltando um possível retorno. Nas últimas semanas, McGregor abordou repetidamente sua situação de luta, dizendo que o UFC pode não estar mais interessado em ele lutar contra Chandler, que a luta acontecerá em dezembro, apesar das dificuldades da USADA (mais tarde ele reverteu o rumo nisso), e apenas isso semana ele chamou Tony Ferguson. Nada disso é o mesmo que entrar novamente no pool da USADA, mas Till reconhece que talvez McGregor esteja simplesmente esperando por um momento melhor.

“Talvez ele não esteja [struggling to let go]”, disse Till. “Talvez ele volte e prove que estamos todos errados. Ele pode simplesmente não estar pronto em termos de testes ou apenas quer manter seu nome divulgado e está pensando no próximo ano. É difícil saber. Ele é um empresário mais inteligente do que a maioria, então você tem que confiar no que ele está fazendo.”

Mas enquanto o futuro de McGregor ainda está no ar, Till, por outro lado, está ansioso para voltar à luta. Em fevereiro, Till pediu e foi liberado pelo UFC para poder seguir outros interesses. Na época, Till sugeriu mudar para o boxe, e agora “The Gorilla” está all-in nesse caminho, visando um confronto com qualquer um dos maiores nomes do cenário influenciador do boxe no momento.

“Eu preciso lutar agora. Estou tão pronto para lutar”, disse Till. “Dediquei muito tempo, esforço e trabalho duro. Como você pode ver, minha forma mudou consideravelmente este ano. Eu realmente me dediquei esse ano, de verdade. Mal posso esperar para lutar agora. Mike Perry, Logan Paul, Dillon Danis, Jake Paul, Nate Diaz. Qualquer merda, a qualquer hora. Estou pronto.

“Como sempre podem dizer que você foi derrotado na última luta ou algo assim, mas eu sempre apareci e sempre lutei, com ou sem lesão. Estou tão pronto para isso. Estou me sentindo poderoso e grande, então provavelmente preciso melhorar um pouco, mas estou bem e confiante. Eu só quero fazer um sparring e então chegar lá e bater em alguém de forma selvagem ou ser espancado de forma selvagem! E daí!”