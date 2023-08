data definida para EXCLUIR Gmail, Fotos, Youtube, Docs e Drive DESTAS PESSOAS. Saiba como Evitar.

?O Google, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, revelou recentemente planos para desativar uma grande quantidade de contas consideradas “inativas”. A partir de 1º de dezembro de 2023, a Google começará a eliminar perfis de usuários que não acessam mais suas contas ou que não utilizam os serviços da empresa há algum tempo. Leia até o final e confira se você corre risco de perder suas contas.

O Que Constitui Uma Conta Inativa?

Segundo a página de suporte da Google, uma conta é considerada inativa quando não recebe acesso há dois anos ou mais. Ou seja, se você não acessou seu Gmail, Google Drive ou outros serviços da Google nos últimos dois anos, sua conta pode ser considerada inativa.

Quais Contas Serão Excluídas?

De acordo com os termos de serviço da plataforma, que todo usuário concorda ao criar uma conta, o Google está autorizado a excluir contas inativas. No entanto, nem todas as contas inativas serão excluídas.

As contas que realizaram compras de produtos, apps, serviços ou assinaturas que ainda estão válidas, que possuam saldo em dinheiro sem uso, que tenham filmes ou livros vinculados ou que sejam utilizadas para controle parental de contas de crianças, bem como contas com um canal ativo no YouTube, não serão afetadas por esta medida.

Por que o Google Está Fazendo Isso?

A principal razão para o Google excluir contas inativas é liberar servidores e logins, excluindo dados não mais utilizados. Além disso, contas antigas podem ter senhas inseguras ou já comprometidas, tornando-as mais vulneráveis a invasões. Portanto, essa medida também serve como um mecanismo de segurança.

Como Manter sua Conta Ativa?



O Google oferece várias maneiras de manter sua conta ativa. Basicamente, qualquer atividade em sua conta do Google pode mantê-la ativa. Isso inclui:

Ler ou enviar um email através do Gmail

Utilizar o Google Drive para armazenar ou abrir arquivos

Assistir a um vídeo no YouTube enquanto estiver logado

Compartilhar uma foto com outro usuário

Baixar um aplicativo na Google Play Store

Utilizar a Pesquisa Google com a conta aberta

Utilizar o recurso “Fazer login com o Google” em um app ou serviço de terceiros

Se você não sabe se sua conta do Google está ativa ou não, a empresa recomenda que você faça login e utilize um dos serviços acima para garantir a atividade.

Política de Exclusão do Google Fotos

O Google Fotos possui uma política de exclusão separada e precisa ser acessado independentemente para evitar a exclusão da conta.

Notificações de Inatividade

O Google planeja enviar notificações para o seu email principal e de recuperação, avisando sobre o prazo para manter a atividade de sua conta. Isso serve para que você não se esqueça de reativar a conta ou, se preferir, possa escolher excluí-la manualmente antes.

Planejando o Futuro da Conta

Os usuários têm a opção de definir o que deve acontecer com sua conta caso permaneça inativa por até 18 meses. Para isso, é necessário acessar a seção “Seu Legado Digital” na área “Dados e Privacidade”.

As opções incluem:

Enviar arquivos específicos para contatos confiáveis de sua escolha;

Configurar uma resposta automática do Gmail;

Excluir completamente a conta.

Exceções à política de inatividade

Existem algumas situações em que a sua Conta do Google será considerada ativa, mesmo sem uso por um período de dois anos. Elas incluem:

Sua Conta do Google foi usada para comprar um produto, aplicativo, serviço ou assinatura do Google que esteja ativa ou seja recorrente.

Sua Conta do Google contém um vale-presente com saldo monetário.

Sua Conta do Google está relacionada a um aplicativo ou jogo publicado com assinaturas ou transações financeiras ativas associadas a ele.

Sua Conta do Google gerencia uma conta ativa de criança ou adolescente pelo Family Link

Sua Conta do Google foi usada para comprar um item digital, como um livro ou filme.

Se a sua Conta do Google se encaixar em qualquer uma dessas categorias, ela será considerada ativa, mesmo sem uso por um período de dois anos.

Opções disponíveis para o usuário

Excluir a conta

Se você decidir que não precisa mais da sua Conta do Google, você pode excluí-la a qualquer momento.

Fazer download dos dados da conta

Se você quiser fazer backup dos dados dos produtos do Google que você usa, como Gmail, Fotos e YouTube, você pode exportar e fazer o download desses dados a qualquer momento.

Recuperar a conta

Se você mudar de ideia depois de excluir a sua Conta do Google, pode ser possível recuperá-la.

Suspender a conta

Se você precisar se ausentar por um longo período de tempo e não quiser que a sua Conta do Google seja considerada inativa, é possível suspender a sua conta temporariamente.

Como verificar o status da sua atividade

Se você não tem certeza se a sua Conta do Google está inativa, você pode fazer login nela para verificar o status da sua atividade.