Data do Auxílio-Gás MUDOU? Confira o calendário OFICIAL de pagamento

O Auxílio-Gás é uma assistência oferecida pelo Governo Federal que tem como propósito ajudar as famílias do Brasil na aquisição do botijão de gás de cozinha de 13KG. Neste mês de agosto, os montantes já foram revisados e causaram surpresa em grande parte da população.

Ainda que o preço médio do gás de cozinha tenha diminuído consideravelmente, o montante do auxílio permaneceu na média dos últimos meses. Observe as alterações ocorridas e as datas agendadas para o saque dos repasses do Auxílio-Gás.

Auxílio-Gás repassado no mês de agosto

O Auxílio-Gás ou Vale-Gás é uma contribuição destinada a determinados núcleos familiares que não necessariamente também são contemplados pelo Programa Bolsa Família. É requisito que o grupo familiar esteja registrado no Cadastro Único e possua renda coletiva inferior ou equivalente a meio salário mínimo por indivíduo.

No caso de o núcleo familiar contar com membros que já foram vítimas de alguma forma de violência doméstica, as possibilidades de obtenção desse auxílio são ampliadas. A quantia é entregue a cada dois meses e tem como referência o montante médio do gás de cozinha no país.

Nos meses recentes, os valores médios do botijão de gás de cozinha de 13KG tiveram um decréscimo substancial. No entanto, o valor do Auxílio-Gás mantém-se constante e não sofreu alteração na sua margem. Considerando que para este mês de agosto o custo do botijão de gás de cozinha estabelece-se em R$ 110.

É notável que em algumas unidades federativas do Brasil é viável adquirir o gás de cozinha por valores entre R$ 98 e R$ 100. Isso significa que algumas famílias terão uma margem favorável neste mês. É relevante recordar que nem todos os beneficiados pelo Programa Bolsa Família recebem o Vale-Gás, e vice-versa.

Datas de pagamentos do Vale-Gás neste mês não foram alterados

O Auxílio-Gás do mês de agosto terá o valor de R$ 110. Esse montante é disponibilizado juntamente com o benefício do Programa Bolsa Família. Caso a família não seja contemplada pelo programa de transferência de renda, as datas permanecem uniformes e estão vinculadas ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada família.



Você também pode gostar:

Da mesma forma que ocorre com o Bolsa Família, os repasses ocorrem nos últimos 10 dias úteis do mês. Sendo assim, neste mês de agosto, os pagamentos terão início a partir do dia 18 de agosto e prosseguirão até o dia 31.

O valor é depositado automaticamente na conta do Caixa Tem da família. Consequentemente, não é necessário empreender nenhum procedimento adicional para viabilizar os saques. Consulte as datas abaixo.

Calendário oficial para saque

Veja a seguir as datas em que o saque estará liberado para cada grupo de cidadãos brasileiros:

Caso o último número do NIS for 1 – O pagamento cairá no dia 18 de agosto;

Caso o último número do NIS for 2 – O pagamento cairá no dia 21 de agosto;

Se o último número do NIS for 3 – O pagamento cairá no dia 22 de agosto;

Se o último número do NIS for 4 – O pagamento cairá no dia 23 de agosto;

Caso o último número do NIS for 5 – – O pagamento cairá no dia 24 de agosto;

Caso o último número do NIS for 6 – – O pagamento cairá no dia 25 de agosto;

Se o último número do NIS for 7 – O pagamento cairá no dia 28 de agosto;

Se o último número do NIS for 8 – O pagamento cairá no dia 29 de agosto;

Caso o último número do NIS for 9 – O pagamento cairá no dia 30 de agosto;

Caso o último número do NIS for 0 – O pagamento cairá no dia 31 de agosto.

Em resumo, essas são as datas pertinentes ao Auxílio-Gás deste mês de agosto. Se o beneficiado também recebe o Bolsa Família, as mesmas datas podem ser consideradas. Isso porque os repasses ocorrem no mesmo dia, de acordo com o último dígito do NIS de cada família, como citado.