Dave Chappelle comemora seu 50º aniversário no lendário clube de comédia com presença repleta de estrelas

Dave Chapelle comemorou recentemente seu 50º aniversário no Comedy Cellar de Greenwich Village na sexta-feira, depois de ter grande sucesso em seu show esgotado no Madison Square Garden na quarta-feira. Sua comemoração contou com a presença de uma grande lista de celebridades e atores que homenagearam a comédia GOAT.

Convidados incluídos Angela Bassetrecém-casados Jon Hamm e Anna Osceola, Chance the Rapper, TI, Tasha Smith, Jaleel White, Timbaland, Justin Timberlake, atriz Vanessa Ferlito, Chris Rock, Andrew Schultz, Michelle Wolf, Aziz Ansari, Donnell Rawlings e Jeff Ross para citar apenas alguns.

O comediante escolheu o lendário Adega de Comédia para comemorar seu aniversário, normalmente o clube de comédia não abre para esse tipo de comemoração por ser estritamente dedicado ao stand-up comedy, mas sendo Capela Daveeles abriram uma exceção.

Dave Chapelle está atualmente fazendo shows no Madison Square Garden

Depois que todos se encontraram no Comedy Cellar localizado em Greenwich Village, Chapelle deu as boas-vindas aos seus convidados e se divertiu muito, enquanto isso, uma fonte afirmou que “É raro que o Cellar faça uma festa privada como esta, mas para Chappelle ele é considerado uma família“,

Dave tem sido muito controverso e foi além dos limites falando abertamente sobre a comunidade transgênero e questionando o o status quo, algo que o LGBTQ+ comunidade teve dificuldades.

Chappelle está atualmente fazendo shows no Madison Square Garden com ingressos esgotados. Segundo veículos de notícias, os ingressos para o show nas revendas custavam cerca de $ 2.000 por ingresso.

O criador do Chapelle Show está em turnê e continuará em turnê até o final do ano. Os participantes de seu show afirmam que foi o “A apresentação ao vivo mais engraçada que já testemunhei até agora. Você estará citando Chappelle depois do show. Eu estava rindo tanto que começou a doer. Ótimo show do início ao fim.” Adicionado ao site da Ticketmaster.