David Montgomery, do Detroit Lions, e cachorro da namorada envolvidos em ataque sangrento

David Montgomeryvoltando para o Detroit Lionse sua namorada enfrentou um começo desafiador quando seu cachorro se envolveu em um incidente de mordida logo após se estabelecer em sua nova residência em Michigan. TMZ Sports relata detalhes sobre o incidente que deixou uma marca sangrenta em sua transição.

Registros de aplicação da lei revelam que em 4 de junhoos oficiais correram para A recém-adquirida casa de Montgomery em Grosse Pointe Shores após um relatório alarmante. do casal mistura de pitbullchamada Lola, supostamente conseguiu escapar dos limites da casa e atacou um cachorro menor na calçada.

Em uma filmagem reveladora da câmera do corpo da polícia, Tatum Causey, namorada de Montgomery, contou o incidente aos policiais. Ela explicou que enquanto estava no quintal, percebeu que Lola havia escapado de alguma forma. Perturbada com a situação, ela compartilhou: “Eu entrei, literalmente abri a porta e disse, ‘Alguém viu a Lola?’” Enquanto ela procurava por Lola no quintal, ela ficou surpresa ao ver seu irmão carregando a mistura de pitbull.

Os donos do cachorro que foi vítima de ataque de Lola relataram sua experiência angustiante em um relatório de incidente. Eles alegaram que Lola cruelmente mordeu a perna do cachorro e se recusou a liberar seu aperto, causando ferimentos graves. “Eu ouvi a perna do nosso cachorro quebrar,“, lamentou um dos denunciantes nos documentos oficiais. Além do trauma sofrido por seu animal de estimação, os próprios donos sofreram feridas de mordida e lacerações durante o incidente. O resultado infeliz levou ao diagnóstico de seu cachorro com duas fraturas nas pernasnecessitando de pontos.

Namorada de David Montgomery enfrenta acusações após ataque de cachorro

Consequentemente, Tatum Causey, que divide um filho com David Montgomery, enfrentou repercussões legais. Ela foi acusada de contravenção por abrigar um cão feroz devido ao incidente. Apesar das alegações, os registros do tribunal indicam que ela se declarou inocente durante uma audiência no final de junho. Os procedimentos legais devem continuar com outra audiência marcada para Setembro.

Um mês após o incidente, Causey levou para Instagram para compartilhar uma homenagem emocionante a Lola, que insinuou a passagem do cachorro. Em uma postagem sincera, ela expressou seu amor e tristeza, dizendo: “Tantos dias tranquilos apenas preenchidos com seu amor incondicional. Você é e sempre será o melhor. Minha cadela de alma, eu te amo para todo o sempre, minha ursinha Lola.”

Esforços para obter comentários de representantes de David Montgomery, que recentemente assinou um lucrativo contrato de três anos, $ 18 milhões contrato com o Detroit Lions após um mandato ilustre de quatro temporadas com o Chicago Bears, até agora sem sucesso. Fãs e observadores aguardam ansiosamente qualquer resposta ou esclarecimento sobre esta situação inesperada e infeliz.