David Ortiz estende a mão para Wagner Franco neste momento sombrio de sua vida

Cse ele cometeu esses crimes ou não, apenas sobreviver após as acusações se ele for inocente será uma tarefa quase impossível para Wander Franco. O Tampa Bay Rays A estrela em ascensão está atualmente sob investigação sobre as alegações de que ele teve um relacionamento sexual com uma garota menor de idade. Embora existam muitos que estão vindo atrás franco, há outros que estão tentando ajudá-lo a sair dessa situação o mais rápido possível. Uma dessas pessoas é Boston Red Sox lenda Davi Ortiz. ‘Grande Papi’ foi um dos mais procurados MLB estrelas de sua época, especialmente por mulheres, e ele deve ter uma coisa ou duas para ensinar as jovens estrelas latino-americanas a tomar cuidado.

Ortiz espera que as acusações contra Franco não sejam verdadeiras

Falando com o apresentador Yancen Pujols, Ortiz disse: “Quando soube dessa situação, procurei me colocar à disposição do Wander para ver como poderia ajudá-lo, pois queria muito saber o que estava acontecendo com aquele garoto. fazer um comentário (no Wander Franco caso) porque até agora não sei o que aconteceu. Não sei se ele fez ou não. Não cometo o erro de muitas pessoas que começam a comentar ou opinar sobre coisas que não conhecem. Eu aproveitei lá e perguntei a ele (Tati Jr.) para entrar em contato com ele (Wander), me passe o telefone dele para ver como posso ajudá-lo. É a única conversa que tive sobre isso, mais do que tudo.”

ESPN informou mais tarde que Ortiz tentou entrar em contato com Franco para oferecer assistência graças a Fernando Tatis Jr. envolvimento. Refletindo sobre o que a MLB poderia fazer para dar um exemplo Frank, Ortiz acrescentou: “Espero que tudo o que está sendo discutido com Wander Franco não seja uma realidade. É uma situação complicada com a MLB, porque a MLB não tolera essas situações. Fiquei muito tempo conversando com Wander no jogo das estrelas, Gostei muito dele porque é um bom garoto, como todo jovem. Mas a missão de um veterano é orientar essas crianças, não pisoteá-las ou maltratá-las.”