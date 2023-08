No mundo dos investimentos, estar informado é uma das chaves para o sucesso. A Bolsa de Valores brasileira, conhecida como B3, desativou em 2021 o antigo Canal Eletrônico do Investidor (CEI), uma plataforma que reunia informações cruciais para investidores.

A evolução do acesso aos investimentos: de CEI para a Área Logada do Investidor da B3

Atualmente, esses dados podem ser acessados por meio da nova e aprimorada Área Logada do Investidor. Entenda a transição do CEI para a área logada, entenda suas vantagens e como você pode acessar e aproveitar essa nova plataforma para monitorar e otimizar seus investimentos.

CEI: um portal desativado

O Canal Eletrônico do Investidor, ou CEI, foi uma plataforma gratuita oferecida pela B3. No entanto, essa ferramenta foi descontinuada em junho de 2021, o que pode resultar em sua falta de reconhecimento por parte de novos investidores.

Em suma, o CEI tinha como missão centralizar informações sobre aplicações financeiras vinculadas a um CPF, oferecendo uma visão abrangente dos investimentos.

A nova fronteira: área logada do investidor

A evolução veio em forma da Área Logada do Investidor, uma plataforma que, assim como o CEI, tem como propósito centralizar informações sobre investimentos. Em resumo, o portal reúne dados de diversas corretoras e instituições financeiras, simplificando o acompanhamento de investimentos independentemente de sua origem.

Funcionalidades e vantagens da nova plataforma



A Área Logada do Investidor da B3 possui uma série de funcionalidades que tornam o monitoramento e a gestão de investimentos mais práticos e eficientes.

Diversidade de investimentos

A plataforma oferece uma visão abrangente de diversos tipos de investimentos, tais como ações, opções de ações, fundos de índice (ETFs), Brazilian Depositary Receipts (BDRs), fundos imobiliários (FIIs), Certificados de Depósito Bancário (CDBs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Letras de Crédito Agrícola (LCAs).

Controle de carteira

A nova área do investidor auxilia no controle da carteira de investimentos, possibilitando uma análise precisa e atualizada de seu portfólio.

Certificação e relatórios

As aplicações e movimentações feitas na B3 são oficialmente certificadas e documentadas pela plataforma, além de fornecer relatórios detalhados sobre extratos e informativos.

Facilidade de acesso

O acesso à plataforma é simples e seguro. Para utilizar a área logada, basta acessar a página oficial da B3 e inserir seu CPF ou CNPJ, caso os investimentos tenham sido realizados por uma pessoa jurídica.

Fortalecimento da segurança

A área logada introduziu a utilização de um token de acesso, enviado por e-mail, que aumenta a segurança do serviço, protegendo seus dados contra acessos não autorizados.

Integração com outras aplicações

Além disso, a nova plataforma disponibiliza uma série de APIs que permitem uma integração mais eficiente com sistemas de corretoras e instituições financeiras, fortalecendo ainda mais a segurança das informações transmitidas.

Por que a transição?

A desativação do Canal Eletrônico do Investidor em favor da Área Logada trouxe uma série de melhorias e vantagens. Além de fornecer informações detalhadas sobre diversos tipos de investimentos, a nova plataforma também incrementou os níveis de segurança e integração com outras aplicações financeiras.

Certamente, a evolução do acesso às informações financeiras é evidente com a transição do CEI para a Área Logada do Investidor da B3. Desse modo, essa mudança trouxe um ambiente mais seguro, funcional e integrado para os investidores, possibilitando um controle mais preciso e eficaz de suas aplicações.

Portanto, se você busca manter-se informado e otimizar seus investimentos, a nova plataforma da B3 é a ferramenta essencial para navegar pelo complexo mundo dos investimentos com confiança. De modo geral, a B3 é uma plataforma muito segura para investir, bem como serve como uma orientação para novos investidores. Visto que a instituição disponibiliza diversos artigos que informam o novo investidor, além de ferramentas interativas, como simuladores.