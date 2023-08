De que adianta TER se não sabe quem COMPRA? Guia para você VENDER moedas RARAS

Há diversas abordagens para comercializar moedas antigas na internet. Afinal, a rede mundial é a via mais descomplicada para estabelecer contato com entusiastas experientes em numismática e também amadores.

Desse modo, identificamos algumas sugestões de plataformas onde é possível disponibilizar suas moedas valiosas e as notas também. Quem sabe você não localiza com facilidade um potencial comprador interessado em sua peça?

Como precificar as moedas raras ou antigas?

Antes de tudo, é essencial compreender que o valor das peças antigas oscila consideravelmente conforme seu grau de raridade e estado de conservação. Por essa razão, uma mesma moeda antiga pode ostentar múltiplos valores.

Em algumas plataformas, como o portal da Sociedade Numismática Brasileira, é viável obter uma avaliação profissional. Assim, será possível ter uma estimativa condizente com o preço do mercado.

Adicionalmente, lojas físicas especializadas em numismática promovem leilões de peças antigas e raras. Portanto, sugerimos explorar seu mecanismo de busca online para averiguar a existência de estabelecimentos do gênero em sua localidade.

Nesse sentido, basta direcionar-se até esses locais com a sua moeda antiga a fim de adquirir informações sobre o valor do artefato. Em algumas situações, dependendo do grau de raridade da moeda, poderá ser possível realizar a venda diretamente na loja de numismática.

Como vender moeda e nota na Internet?

A comercialização de peças antigas na internet pode ser uma empreitada relativamente simples. Com base na condição de preservação e raridade da sua moeda, basta anunciar em um website voltado para colecionadores ou em uma plataforma de transações comerciais para finalizar a transação.



A seguir, apresentamos as plataformas que se prestam à venda descomplicada de moedas e notas antigas:

Redes sociais

As redes sociais proporcionam um alcance amplo, conectando você com inúmeras pessoas todos os dias. Tal circunstância implica que as probabilidades de encontrar um potencial comprador para sua moeda antiga são notavelmente favoráveis.

Recomendamos que procure disponibilizar sua moeda rara em grupos do Facebook ou em comunidades especializadas em numismática em outras plataformas de mídia social. Dessa forma, poderá ampliar suas chances de encontrar alguém interessado na aquisição.

Sites especializados em numismática

Além disso, existem websites que se especializam na facilitação da compra e venda de moedas antigas, atuando como intermediários entre você e potenciais colecionadores. O site mais proeminente nesse contexto é o portal da Sociedade Numismática Brasileira.

Sites de compra e venda

Uma alternativa adicional para realizar a venda de moedas antigas de maneira simplificada é recorrer a plataformas convencionais de compra e venda, como o Mercado Livre, Shopee ou Amazon. Nesse caso, é necessário criar uma conta e publicar imagens de alta qualidade, acompanhadas de uma descrição detalhada do artigo.

WhatsApp de colecionadores de notas antigas

De fato, possuir o número de WhatsApp de um colecionador de notas e moedas antigas oferece a oportunidade de conduzir negociações diretamente. Dessa forma, eliminam-se intermediários como websites e lojas. Isso torna a venda de suas peças raras consideravelmente mais simples.

Porém, é importante destacar que expor números de terceiros sem sua autorização não é permitido na internet. Dessa forma, para obter o WhatsApp de um colecionador de moedas, você pode explorar uma das seguintes alternativas:

Visitar uma loja de moedas antigas e solicitar diretamente ao colecionador seu contato;

Obter o número do colecionador através de grupos de compra e venda;

Compartilhar sua moeda em uma plataforma online e, durante a conclusão da venda, adquirir o número de WhatsApp do colecionador interessado no item.

Essa conveniência pode ser de grande utilidade ao vender novos exemplares, caso outras moedas raras cheguem às suas mãos.

Como saber quão valiosa ou antiga é uma moeda?

Exceto pelas peças antigas confeccionadas em ouro e prata, cuja própria composição já estabelece sua valiosidade, outros exemplares frequentemente suscitam incertezas quanto à sua raridade. Diante dessa realidade, no caso de não encontrar informações sobre sua moeda antiga em sites da internet, é recomendável buscar a avaliação de um profissional por meio de uma loja ou plataforma especializada em numismática.

Uma dica útil é observar se a moeda exibe alguma imperfeição de fabricação, tal como uma moeda de 50 centavos com a omissão do zero. Moedas com anomalias de produção são altamente procuradas por colecionadores, independentemente de serem antigas ou não.