Debate Republicano 2023: A que horas é o debate hoje e onde assisti-lo?

AEnquanto a arena política fervilha de expectativa, o palco está preparado para um evento eletrizante: a inauguração Republicano debate primário presidencial. Marcado para acontecer em Milwaukee, Wisconsin, nesta quarta-feira, o debate promete reunir figuras proeminentes do Partido Republicano. No entanto, uma ausência conspícua se agiganta, preparando o terreno tanto para a intriga quanto para o discurso.

A jogada ousada de Donald Trump

Em uma reviravolta dramática, o ex- Presidente Donald Trump fez uma declaração contundente: não comparecerá ao primeiro debate. Citando sua liderança nas pesquisas do Partido Republicano, Trump recorreu à sua plataforma Truth Social para confirmar sua decisão. De maneira característica, ele afirmou: “O público sabe quem eu sou e que presidência bem-sucedida tive. PORTANTO NÃO FAREI OS DEBATES!”

Como assistir

Para aqueles ansiosos por testemunhar este debate crucial, a Fox News detém os direitos exclusivos de transmissão. Sintonize das 21h às 23h (horário do leste dos EUA) na quarta-feira para acompanhar as discussões que podem moldar o cenário republicano.

Quem serão os moderadores do debate?

Liderando o discurso estarão dois rostos familiares da Fox News: Bret Baier e Martha MacCallum. Com a sua perspicácia jornalística e presença experiente, estes âncoras estão preparados para navegar no terreno matizado do debate.

Quem leva os holofotes?

Para participar neste evento crucial, o Comitê Nacional Republicano (RNC) estabeleceu pré-requisitos específicos em junho. Os candidatos devem satisfazer critérios que abrangem status, votação, arrecadação de fundos e compromisso de apoiar o candidato do partido. Para agraciar a fase de debate, os candidatos devem atingir um limiar de votação de pelo menos 1% em três sondagens nacionais, ou 1% em duas sondagens nacionais e um adicional de 1% nas sondagens de dois primeiros estados “excluídos” reconhecidos pela comissão.

A capacidade de arrecadação de fundos também é examinada, com a exigência de um mínimo de 40 mil doadores únicos afiliados ao comitê de campanha presidencial. Esta base de doadores deve incluir pelo menos 200 doadores únicos de cada estado. Para adicionar um toque de lealdade, os candidatos devem assinar um compromisso prometendo apoiar o candidato final do partido. Este conjunto de condições serve de critério para a participação neste evento crucial.

À medida que a nação se prepara para esta fascinante vitrine de candidatos republicanos, o primeiro debate presidencial nas primárias promete ser um momento decisivo no desenrolar da narrativa política.

O Comitê Nacional Republicano anunciou a lista completa de candidatos participantes do debate, que inclui