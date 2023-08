Décimo Terceiro 13º BOLSA FAMÍLIA 2023 será Liberado?

O maior programa social brasileiro, Bolsa Família, tem sido um tópico quente de discussão, especialmente no que diz respeito ao pagamento do 13º salário. Neste artigo, vamos explorar a posição do governo Lula sobre o assunto.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é uma iniciativa do governo brasileiro que visa fornecer assistência financeira às famílias de baixa renda. No entanto, Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, esclareceu que a Bolsa Família não é um salário, nem deve ser vista como tal.

A Controvérsia do 13º Salário do Bolsa Família

A questão do pagamento de um 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família tem sido um tema controverso. Esse pagamento adicional só foi feito uma vez, em 2019, durante o primeiro ano do governo Bolsonaro. Desde então, não houve mais nenhuma parcela extra. Mais ainda assim muitas famílias beneficiarias questionam se há possibilidade desse tipo de pagamento retornar.

O Ponto de Vista do Ministro

Wellington Dias já expressou que o pagamento do 13º no Bolsa Família foi, em sua opinião, uma estratégia eleitoral. Ele acredita que essa foi uma aberração e que o governo anterior provavelmente percebeu que era um erro.

O Retorno do Bolsa Família

Sob a administração de Lula, o Auxílio Brasil, que oferecia R$ 600, voltou a ser conhecido como Bolsa Família. Isso marca uma mudança significativa na abordagem do governo para auxiliar os brasileiros de baixa renda. O objetivo principal do governo Lula é promover a geração de empregos e renda para que os cidadãos possam ter acesso a direitos trabalhistas, como o 13º salário.



“Nosso foco é a inclusão socioeconômica. Queremos abrir oportunidades através do emprego e do empreendedorismo, para que as pessoas possam ter uma renda estável. Com um emprego, elas terão direito a salário, 13º, férias, entre outros benefícios trabalhistas”, disse o ministro.

Possíveis Mudanças no Bolsa Família

Quando questionado sobre possíveis alterações no Bolsa Família, o ministro Dias afirmou que o importante é manter os principais objetivos do programa. Ele mencionou que o desafio é garantir um valor mínimo de R$ 600 e um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos.

O governo realiza o pagamento mínimo de R$ 600 por família. No entanto, o valor do Bolsa Família varia de acordo com a composição familiar. Assim, os valores são da seguinte forma: Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por cada pessoa do grupo familiar;

: R$ 142 por cada pessoa do grupo familiar; Benefício Primeira Infância (BPI) : cota complementar de R$ 150 para famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos em sua composição;

: cota complementar de R$ 150 para famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos em sua composição; Benefício Complementar (BCO) : valor destinado a famílias menores para que as mesmas alcancem o valor mínimo de R$ 600.

: valor destinado a famílias menores para que as mesmas alcancem o valor mínimo de R$ 600. Benefício Variável Familiar: que contempla gestantes, crianças e jovens ( de sete a 18 anos de idade). O valor dessa modalidade corresponde a R$50, para cada integrante elegível. Confira abaixo os valores mínimos recebidos pelas famílias, sem considerar descontos de empréstimo consignado: Famílias com 1 pessoa: R$ 600;

Famílias com 2 pessoas: R$ 600;

Famílias com 3 pessoas: R$ 600;

Famílias com 4 pessoas: R$ 600;

Famílias com 5 pessoas: R$ 710;

Famílias com 6 pessoas: R$ 852;

Famílias com 7 pessoas: R$ 994;

Famílias com 8 pessoas: R$ 1.136;

Famílias com 9 pessoas: R$ 1.278;

21 de agosto: NIS de final 2;

22 de agosto: NIS de final 3;

23 de agosto: NIS de final 4;

24 de agosto: NIS de final 5;

25 de agosto: NIS de final 6;

28 de agosto: NIS de final 7;

29 de agosto: NIS de final 8;

30 de agosto: NIS de final 9;

31 de agosto: NIS de final 0.