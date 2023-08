Decisão definitiva do rei Charles: não há perda de títulos para Harry e Meghan, diz especialista real

Despie quaisquer reviravoltas que o futuro possa trazer, Rei Carlos permanece firme em sua decisão de não revogar os títulos reais de Duque e Duquesa de Sussex de Príncipe Harry e Meghan Markle. Essa postura resoluta foi confirmada por um especialista real, esclarecendo a natureza duradoura de seus títulos.

Uma fonte ligada ao Palácio revelou que o rei Carlos encara estes títulos como um presente especial do Rainha Elizabeth II ela mesma. autor renomado Robert Jobsonconhecido por seu trabalho “Nosso Rei Charles III: O Homem e o Monarca Revelados”, transmitiu ao Daily Express que, mesmo no caso de uma possível ascensão de Meghan à presidência, a ideia de despojá-la de seu título “simplesmente não vai acontecer”.

Relembrando o período tumultuado de 2020, quando Príncipe Harry e Meghan inicialmente revelou sua intenção de se afastar de seus papéis reais, foi sugerido que eles considerassem um acordo meio-dentro, meio-fora. No entanto, a rainha Elizabeth II rapidamente rejeitou essa proposta, insistindo que o casal deveria abraçar totalmente seus deveres reais ou renunciá-los totalmente. O veredicto final pende para o último, levando o monarca a revogar seus patrocínios reais honorários e funções militares em 2021.

Enquanto o Duque e Duquesa de Sussex mantiveram seus títulos de prestígio mesmo depois de deixar o Reino Unido, a familiar formalidade de tratá-los como Sua Alteza Real desapareceu gradualmente. Como Rainha Elizabeth II faleceu em setembro do ano anterior, surgiram especulações sobre Rei Carlos‘ abordagem ao príncipe Harry, especialmente à luz da polêmica deste último Netflix série e novela.

É improvável que Harry algum dia seja rei

Mentes inquisitivas voltadas para Robert Jobson, que se envolveu com um insider do palácio sobre o potencial do rei Charles retirar o casal de seus títulos existentes. A resposta trouxe uma nota retumbante de cautela: “Isso vai abalar todo mundo e criar uma história que vai abalar o Hornet’s Nest novamente. E, como resultado, não vai conseguir nada.” O insight continuou: “É definitivamente muito improvável que Harry algum dia seja rei, então por que representar um problema?”

Mais informações sobre a perspectiva do rei Charles surgiram, quando ele expressou sua relutância em desmantelar o título do príncipe Harry. Esse sentimento foi baseado no fato de que o título foi concedido como presente de casamento pela falecida rainha. Apesar disso, Rei Carlos demonstraram uma postura diferente quando se tratava de sua residência. O Frogmore Cottage em Windsor, Inglaterra, onde o casal residia, não era mais sua residência depois que eles cortaram os laços com a família real.

Na grande tapeçaria das decisões reais, o compromisso do rei Charles em manter os títulos do príncipe Harry e Meghan ressoa como um aceno comovente à tradição e às intenções de seu antecessor.