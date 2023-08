Deion Sanders, o atual treinador de futebol da Universidade do Colorado, está se abrindo sobre os sustos de saúde e as cirurgias que quase lhe custaram a perna. Durante seu mandato em Estado de Jackson na temporada de 2021, Sanders enfrentou um sério desafio médico: um dedo do pé deslocado que se transformou em três coágulos sanguíneos potencialmente fatais. Para evitar a amputação da perna e continuar treinando, Lixadeiras fez a angustiante escolha de amputar dois dedos do pé.

Refletindo sobre a situação sombria, Sanders disse a Jarrett Bell do USA Today:

Cara, esqueça os dedos dos pés. Eles eram pretos como carvão. Eles estavam mortos. Você olha lá embaixo e tem dois dedos pretos. Leve-os. O que vou fazer com eles? Deion Sanders

Depois de tomar esta difícil decisão, Sanders liderou Estado de Jackson para um recorde de 11-2 e conquistou o Campeonato da Conferência Atlética do Sudoeste. Ele seguiu com uma repetição do campeonato em 2022 antes de aceitar a função de treinador no Colorado.

A família Sanders está assumindo o Colorado como seu novo desafio

No entanto, Lixadeiras‘as preocupações com a saúde estão longe de terminar. Apesar das amputações, ele continua a enfrentar problemas relacionados a coágulos sanguíneos e dores persistentes no mesmo pé. Durante a entressafra, ele passou por várias cirurgias e tratamentos na perna, mas conseguiu evitar novas amputações. Atualmente usando uma bota para ajudar na recuperação, Sanders pretende estar totalmente móvel no jogo de abertura da temporada do Colorado contra TCU este sábado.

Sua provação traz à mente uma decisão semelhante tomada por Ronnie Lott, a segurança do Hall da Fama para o São Francisco 49ers. Lott optou por amputar parte do dedo mínimo em 1986 para evitar ficar de fora pelo resto da temporada após uma lesão. No entanto ao contrário de Lott que mais tarde expressou pesar pela sua escolha Lixadeiras sentiu que tinha menos opções devido à gravidade da condição do pé.

Sanders está ansioso por novos desafios nesta temporada

LixadeirasA história não apenas mostra sua resiliência e comprometimento com o esporte, mas também levanta questões sobre os sacrifícios físicos e emocionais que atletas e treinadores fazem em suas carreiras. Embora sua jornada pela saúde ainda esteja em andamento, o duas vezes Estado de Jackson treinador vencedor do campeonato está se preparando para um novo capítulo em Coloradodesafios nos pés e tudo.

Enquanto a comunidade do futebol acompanha sua recuperação, torcedores de todo o mundo estarão atentos para assistir Deion tentar ressuscitar este programa do Colorado naquela que pode ser a última temporada da escola no PAC-12.