Delaware Brasil CONTRATA de forma presencial e HOME OFFICE

A Delaware Brasil, empresa global de rápido crescimento que oferece soluções e serviços avançados para organizações que buscam uma vantagem competitiva e sustentável, está contratando pessoas para preencher o seu time. Antes de falar mais sobre a companhia, confira a lista de vagas abertas:

SAP MM Sênior – Barueri – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

SAP Project Manager – Barueri – SP – Pessoa jurídica;

Consultor SAP FICO (Hibrido) – Barueri – SP – Pessoa jurídica;

SAP TM Sênior – Barueri – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

S&O – SAP Commodity Sales/Procurement – Barueri – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Banco de talentos – Barueri – SP e Remoto – Banco de talentos;

Knowledge Manager – Analista de Processos – Barueri – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

SAP Basis Sênior – AMS – Barueri – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

SAP CPI/PO Mulesoft Developer – Barueri – SP e Remoto- Pessoa jurídica.

Mais sobre a Delaware

Falando um pouco mais sobre a Delaware Brasil, é interessante ressaltar que a empresa orienta os clientes através da transformação de seus negócios, aplicando os ecossistemas de seus principais parceiros de negócios, SAP e Microsoft. Continua a atender os clientes posteriormente, assegurando continuidade e melhoria contínua.

Em todas as perspectivas, aplica o seu modelo de negócio sustentável que visa longo prazo. Por fim, em relação à visão da empresa, vale destacar que a Delaware acredita em um mundo globalizado e conectado, com empreendedorismo local e responsabilidade social corporativa, onde a tecnologia inspira as pessoas.

Como se inscrever em uma das vagas disponíveis?

Agora que a lista de vagas da Delaware já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

