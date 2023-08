Dembélé conclui sua transferência para o Paris Saint-Germain

Japenas seis anos depois, isso acontece novamente. Paris Saint-Germain arrebatar um dos Barcelonajogadores mais importantes. Em 3 de agosto de 2017, foi Neymar e o clube levou 222 milhões de euros. desta vez é Ousmane Dembélé e a Azulgrana receberá 50,4 milhões de euros. Tudo veio à tona na última sexta-feira, 28 de julho, e desde então se acelerou.

O clube parisiense queria se proteger contra a possível saída de Kylian Mbappé e apostar tudo em Dembéléque assina por cinco anos.

Conversa com Xavi Hernández e Mateu Alemany de pouco adiantou tentar convencê-lo de sua importância no projeto Azulgrana. “Nosso jogo é adaptado para ele”, Marc-Andre Ter Stegen disse no último sábado.

Quem mais tem feito para tentar evitar a fuga tem sido o treinador. Xavi não parou de elogiar Dembélé desde o primeiro dia. Sempre o definiu como um jogador com potencial para ser “o melhor do mundo na sua posição”, mas isso não foi suficiente para o seduzir.

Na verdade, o próprio treinador ficou um tanto desapontado com a forma como tudo aconteceu.

Dembélé e Barcelona tinha um acordo privado pelo qual uma entidade poderia contratar o jogador por 50 milhões de euros se o extremo o comunicasse antes de 31 de julho e se a operação fosse efetuada no prazo máximo de 5 dias. No final, este foi o caso.

Seu último jogo, o Clássico

O jogador completou a turnê pelos Estados Unidos, mas não atuou na partida contra AC Milão, na manhã desta quarta-feira. Assim, a última partida do francês na Barcelona camisa foi El Clasico em Dallas, onde marcou o primeiro gol da partida.

XaviO esquadrão desembarcou na noite de quarta-feira em Barcelona e na quinta-feira passada, ao almoço, Dembélé já estava em um vôo para Paris.

Agora o Azulgrana terá que buscar no mercado um substituto para o seu cargo. É verdade que a equipa tem vários jogadores que podem jogar nessa posição, mas nenhum do nível do antigo Borussia Dortmund jogador.

Demora com a transferência

Apesar de tudo ter sido fechado na semana passada, os azulgrana mantiveram a transferência do jogador francês para tentar pressionar o representante a não ficar com metade do valor total da transferência de 50m.

Um atraso que obrigou o jogador, que já tinha pisado na capital francesa, a regressar aos treinos no passado domingo por ordem do Xavi. Sua saída foi dada como certa, mas a confusão da papelada obrigou o atacante a comparecer ao treino pela última vez.

Fim da novela

Dembéléé mover para PSG era um segredo aberto e, embora tenha sido adiado, tanto os Blaugrana quanto o clube parisiense já o oficializaram. O ala vestirá o número 23 em Paris e assinará por cinco temporadas, até 2028.

“Temos o prazer de receber Ousmane Dembélé para PSG, onde será um jogador importante e comprometido para o nosso clube. A paixão e determinação demonstradas por Ousmane quando ele se juntou PSG é fantástico e é a atitude exigida de todos os nossos jogadores. Estamos orgulhosos de ter outro vencedor da Copa do Mundo da França em PSG à medida que entramos em uma grande nova era para o nosso clube”, explicou Nasser Al-Khelaifi.