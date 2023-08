Demetrious Johnson responde à piada ‘muito pequena’ de Aljamain Sterling: ‘Vou comê-lo vivo em um clinch’

O matchmaker do A ONE Championship perguntou recentemente a Demetrious Johnson com quem ele gostaria de lutar a seguir. A primeira resposta de Johnson foi o campeão peso galo do UFC, Aljamain Sterling.

“Bem, isso nunca vai acontecer”, foi a resposta do casamenteiro.

Já se passaram cinco anos desde que Johnson foi negociado com a ONE em troca de Ben Askren. A possibilidade é próxima de zero, ele será negociado de volta. E ainda há a questão se o ex-rei do peso mosca do UFC ainda quer voltar. Aos 37 anos, ele está pensando mais em competições de grappling e em seu crescente negócio de conteúdo do que em lutar em uma jaula novamente. Ele não treina desde abril.

“Não sei se o MMA tem me empolgado ultimamente”, disse Johnson na quarta-feira A Hora do MMA.

Se houvesse chance, porém, “Mighty Mouse” abriria uma exceção para Sterling, que neste sábado defende seu título contra Sean O’Malley na luta principal do UFC 292.

“Há uma complexidade em seu jogo que eu sinto que posso resolver, e ele é o cachorro grande aqui na América”, disse Johnson. “Eu sou o cachorro grande da Ásia.

“Se isso fosse apresentado a mim como uma oportunidade, seria como ‘OK, esse é um problema que posso resolver e adoraria resolver’. Eu me colocaria em um campo de treinamento para essa luta.

Sterling forneceu uma motivação extra para Johnson recentemente durante uma sessão de perguntas e respostas na academia, na qual ele foi questionado sobre a perspectiva de uma briga entre eles. O campeão do UFC chamou Johnson de “muito pequeno” e deu a entender que ele poderia dominar a ação usando seu tamanho; Sterling é conhecido por cortar mais de 40 libras e pode subir para o peso pena em sua próxima luta por necessidade física.

“Acho que o tempo do pai passou um pouco para ele”, disse Sterling. “Se ele quer esse trabalho, tente se vingar de Henry [Cejudo]eu posso bater no seu garoto também.

Johnson agora compartilha uma amizade e relação de trabalho com o ex-campeão de duas divisões do UFC Cejudo, que em 2018 encerrou seu recorde de título no octógono. Os dois treinaram juntos antes da luta de retorno de Cejudo contra Sterling no UFC 288. Johnson tentou dar ao seu duas vezes adversário a pista interna sobre como derrotar o campeão peso-galo do UFC.

“Tenho tentado ajudar Henry a desenvolver seu jogo de conquista”, disse Johnson. “Se Henry tivesse um jogo de clinche melhor naquela luta, e se Henry fosse mais experiente e agarrasse mais… cabeça lá, eu disse: ‘Henry, você circula em torno daquele filho da puta e o faz se levantar, coloca seus ganchos, começa a troca de agarrar … você tem que agarrar.

Dada a chance de colocar seu conselho em prática, Johnson previu que Sterling iria, educadamente, lutar para usar a luta sufocante que confundiu tantos oponentes.

“Acho que a fraqueza dele é que ele não tem um jogo de conquista”, disse Johnson. “Tipo, eu comeria a bunda dele no café da manhã no jogo de conquista. Eu sinto que o ritmo é bom, eu me movo muito melhor do que ele nos pés. [In] grappling, ele é mais longo, então eu nunca deixaria ele pegar minha porra de volta, porque ele vai travar a porra das pernas ‘Funk Master’ em um triângulo corporal como ele fez em Peter Yan, e eles terão que sobreviver a ele fazendo isso.

“A única coisa que ele faz que me ajuda é que ele cruza uma distância para mim, certo? Ele, ele faz isso [jabs the air], e um chute funky-ass, e eu fico tipo, ‘Perfeito. Vem cá, quero te mostrar uma coisa chamada Muay Thai clinch.’ Eu apenas sinto que vou comê-lo vivo em um clinch.

Para ser claro, Johnson não acredita que a luta seria uma caminhada. Por melhor que seja em lidar com adversários maiores, o tamanho de Sterling apresentaria dificuldades. O grappling do campeão do UFC é um grande problema. Mas não é uma tarefa intransponível.

Johnson não precisa de um acordo de luta oficial para se testar contra Sterling. Eles podem fazer isso na academia.

“Vamos jogar spar”, disse ele. “Venha treinar, e eu adoraria lutar com você. Eu amo isso. Apenas mova-se e veja como você faz suas coisas.