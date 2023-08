Demi Moore toma banho de sol na Grécia enquanto usa um biquíni perfeito

Demi Moore estava pronta para a praia recentemente enquanto estava de férias e tomando banho de sol em um iate na Grécia enquanto mostrava seu corpo em forma aos 60 anos. Ex de Bruce Willi balançou um maiô verde-menta enquanto aprecia todas as belas paisagens do Mar Mediterrâneo.

A atriz de Striptease visitou Andreas e Athanasia Steggo e deu um passeio em seu iate enquanto usava seu grande e longo cabelo castanho antes de mergulhar na água para se sentir fresca no clima grego.

Após o mergulho, ela protegeu o corpo das queimaduras solares com um longa túnica branca usando um relógio de ouro.

6 dias atrás, As férias de Moore em Grécia foi revelado depois que ela postou algumas fotos dela vestindo um biquíni vermelho e também tomando banho de sol com seu cachorro Arroz a grega. Ela citou o conjunto de fotos como “Paraíso, tomando banho de sol, brincando na água, cochilando com amigos peludos e um bom livro..”

Fotos de biquíni de Demi Moore

Imediatamente, as pessoas começaram especulando onde ela estava de férias e os fãs acertaram rapidamente, eles disseram que Grecee então outros começaram a dar detalhes sobre em que parte do país ela estava.

Esta não é a primeira vez que Moore posta fotos de biquíni durante o verão, em julho, GI Jane adicionou algumas fotos enquanto toma banho de sol durante o Dia da Independência. Ela usava um biquíni de duas peças com padrão de diamantes azuis que ficava ótimo nela.

Enquanto se divertia ao sol, ela também foi vista pulando para cima e para baixo em um colchão de praia inflável enquanto também legenda a importância de usar protetor solar “Feliz Dia da Independência! Não esqueça seu FPS”

Logo em seguida, os fãs começaram a elogiar seu belo físico”Demi não existem mais adjetivos para dizer o quanto você é única e linda… obrigada por existir e por você o tempo parece ter parado… beijo“.