Dentista DE GRAÇA? Veja como ser ATENDIDO em todo o país

O programa Brasil Sorridente engloba uma série de iniciativas do governo, que vão além de dentista de graça para a população. O propósito é assegurar a promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos cidadãos brasileiros, uma componente crucial para a saúde geral e a qualidade de vida da população.

Seu objetivo principal é reestruturar a prática e aprimorar os serviços prestados, reunindo diversas ações voltadas à saúde bucal de pessoas de todas as faixas etárias. Isso inclui uma expansão no acesso a dentista de graça, com tratamentos odontológicos para os brasileiros.

Estratégias do programa Brasil Sorridente

As principais estratégias do programa envolvem a reorganização da atenção básica em saúde bucal. O foco especial é na implementação das equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família (ESF).

Além disso, busca-se a ampliação e aprimoramento da atenção especializada, notavelmente através da criação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. Também é um objetivo além do dentista de graça, viabilizar a adição de flúor nas estações de tratamento de água pública. Adicionalmente, o Programa Brasil Sorridente coordena outras ações intraministeriais e interministeriais.

Como se cadastrar para ter dentista de graça?

O ponto de entrada para acessar os serviços de saúde bucal é a Unidade de Saúde da Família ou a Unidade Básica de Saúde. Os interessados podem localizar essas unidades que oferecem serviços odontológicos através do aplicativo ConecteSUS (disponível para Android e iOS).

O cidadão deve efetuar um cadastro, fazer o login e selecionar a opção “Rede de Saúde”. Dentro do menu, estarão listados todos os serviços fornecidos pelo SUS, incluindo o atendimento de “Saúde Bucal”. Ao clicar nessa opção, serão apresentadas as Unidades Básicas de Saúde mais próximas que oferecem esse tipo de atendimento.

Além disso, a população também pode obter informações sobre os pontos de atendimento diretamente na Secretaria de Saúde local. Ademais, pode se dirigir também à Unidade de Saúde da Família ou Unidade Básica de Saúde mais próxima, onde profissionais capacitados estão prontos para fornecer orientações.



Cidades atendidas pelo Programa Brasil Sorridente

Clique em cada estado para visualizar a lista de cidades atendidas pelo programa.

AC – Municípios atendidos pelo Programa Brasil Sorridente no Acre.

AL – Cidades contempladas pelo Programa Brasil Sorridente em Alagoas.

AM — Localidades assistidas pelo Programa Brasil Sorridente no Amazonas.

AP – Cidades atendidas pelo Programa Brasil Sorridente no Amapá.

BA – Municípios alcançados pelo Programa Brasil Sorridente na Bahia.

CE – Cidades contempladas pelo Programa Brasil Sorridente no Ceará.

DF – Localidades assistidas pelo Programa Brasil Sorridente no Distrito Federal.

ES – Municípios atendidos pelo Programa Brasil Sorridente no Espírito Santo.

GO – Cidades contempladas pelo Programa Brasil Sorridente em Goiás.

MA – Municípios atendidos pelo Programa Brasil Sorridente no Maranhão.

MS – Localidades assistidas pelo Programa Brasil Sorridente no Mato Grosso do Sul.

MT – Municípios alcançados pelo Programa Brasil Sorridente no Mato Grosso.

MG – Cidades atendidas pelo Programa Brasil Sorridente em Minas Gerais.

PA – Localidades assistidas pelo Programa Brasil Sorridente no Pará.

PB – Municípios contemplados pelo Programa Brasil Sorridente na Paraíba.

PE – Cidades atendidas pelo Programa Brasil Sorridente em Pernambuco.

PI – Municípios atendidos pelo Programa Brasil Sorridente no Piauí.

PR – Localidades assistidas pelo Programa Brasil Sorridente no Paraná.

RN – Municípios alcançados pelo Programa Brasil Sorridente no Rio Grande do Norte.

RO – Cidades contempladas pelo Programa Brasil Sorridente em Rondônia.

RS – Municípios atendidos pelo Programa Brasil Sorridente no Rio Grande do Sul.

SC – Localidades assistidas pelo Programa Brasil Sorridente em Santa Catarina.

SE – Municípios atendidos pelo Programa Brasil Sorridente em Sergipe.

SP – Localidades assistidas pelo Programa Brasil Sorridente em São Paulo.

TO – Municípios contemplados pelo Programa Brasil Sorridente no Tocantins.