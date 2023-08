Depois de quase 4 anos longe do tênis e 2 partos, Caroline Wozniacki provoca grande reviravolta no US Open

Cgalinha Caroline Wozniacki anunciou sua aposentadoria do tênis profissional, parecia imutável. As batalhas contra lesões e doenças minaram muito do que a tornou uma lenda do esporte, e ela planejava levar sua vida em uma direção diferente no futuro imediato.

Ela o fez, concentrando-se em construir uma família. Ela deu à luz uma filha e um filho em 2021 e 2022, respectivamente. Mas no fundo de sua mente, um retorno à quadra sempre esteve em jogo.

Em Junho deste ano, Wozniacki anunciou o seu plano de voltar ao tênis profissional. Em sua primeira partida desde o início de 2020 Wozniacki conquistou uma vitória em sua primeira partida no Aberto do Canadá, mas caiu na rodada seguinte para o 9º jogador. No Aberto de Cincinnati uma semana depois, ela perdeu a partida de abertura.

As expectativas não eram muito altas quando ela agraciou Nova York para uma aparição no Aberto dos EUA, mas o ex-número 1 do mundo não decepcionou. Na noite de quinta-feira, ela provocou uma grande reviravolta na 2ª rodada.

Wozniacki conquistou o 11º lugar Pedro Kvitovmarcando sua primeira vitória sobre um WTA Top 20 oponentes desde 2018. Seu oponente naquele dia: Kvitova.

Tão bom como sempre

O mais impressionante foi a maneira como ela jogou durante o Aberto dos Estados Unidos. Ela se parece com quando estava no topo do esporte na década de 2010.

No primeiro round, ela demoliu Tatyana Prozorova 6-3, 6-2 em sets consecutivos. E agora ela derruba uma das melhores jogadoras do mundo, também em sets consecutivos.

Motivada e com peso no ombro, Wozniacki será uma durona pelo resto do torneio.