Deputado surpreende e propõe DIA DO NORDESTINO

Em breve, o dia 13 de dezembro poderá se transformar no Dia do Nordestino. Ao menos esta é a intenção do deputado estadual de Minas Gerais, Cristiano Silveira (PT). Ele apresentou o projeto na Assembleia Legislativa do estado. Assim, em caso de aprovação, a data só seria comemorada nesta unidade da federação.

O dia 13 de dezembro não foi escolhido à toa. A ideia do deputado estadual é apontar esta data porque é o dia do aniversário de Luiz Gonzaga, um dos cantores nordestinos mais famosos da história recente. Em caso de aprovação do documento, o texto ainda precisaria ser aprovado pelo governador do estado, Romeu Zema (Novo).

“Minas Gerais tem influência do povo nordestino e compõem também a região da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Quero dizer que em resposta aos ataques do governador Zema, mais uma vez, a região mais pobre do nosso país, tentando dividir o nosso país, vamos fazer aquilo reconhecimento do nordestino”, disse o deputado ao apresentar o projeto.

Polêmica

Zema, aliás, é certamente a razão da apresentação deste projeto na Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais. Mas não porque a ideia teria partido dele. Segundo parlamentares da oposição, o plano de apresentar a proposta agora é justamente para se opor ao governador, que deu declarações polêmicas envolvendo o Nordeste nos últimos meses.

A mais recente declaração do político mineiro foi veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo nesta semana. Na entrevista, o governador disse que os estados das regiões Sudeste e Sul deveriam se unir para fazer uma frente para se defender no Congresso Nacional de supostas perdas econômicas para estas duas regiões do Brasil.

“Se não você vai cair naquela história do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. Daqui a pouco, as que produzem muito vão começar a reclamar o mesmo tratamento”, disse o governador na entrevista ao Estadão.

Repercussão

A declaração acabou repercutindo mal, sobretudo entre os governadores do Nordeste. João Azevedo (PSB), que governa a Paraíba, assinou uma carta do Consórcio Nordeste afirmando que as últimas declarações de Zema parecem aprofundar “a lógica de um país subalterno, dividido e desigual”.



Mas a polêmica envolvendo o governador de Minas Gerais e o Nordeste não começou nesta publicação de O Estado de São Paulo. No início de junho, Zema chegou a dizer que os estados da região Nordeste não estariam no grupo de unidades da federação que podem contribuir com o Brasil.

“Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo eu diria que são esses sete aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial”, disse o governador de Minas Gerais, se referindo a um benefício que não é mais pago há dois anos.

Explicação

Depois da repercussão, Romeu Zema disse que não foi bem interpretado e que em nenhum momento propôs a divisão do país.

“A união do Sul e Sudeste jamais será pra diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais pro país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil tá no trabalho em união”, disse ele

Dia do Nordestino

Informalmente falando, o Brasil já conta com um dia do Nordestino, muito antes de qualquer polêmica envolvendo o governador de Minas Gerais. Este dia é celebrado em 8 de outubro, e é válido oficialmente apenas para a cidade de São Paulo.

Nacionalmente, ainda não há nenhuma lei aprovada que tenha criado o Dia do Nordestino.