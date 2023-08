Derek Carr se conecta com Alvin Kamara e Michael Thomas na estreia do Saints

VO veterano quarterback Derek Carr fez sua estreia antecipada com o New Orleans Saints na primeira semana da pré-temporada da NFL.

Carr liderou o ataque até a endzone em uma primeira investida impecável contra o Kansas City Chiefs.

Unidade de abertura de Carr

O 31 anos esteve em campo por um total de 12 snaps em que orquestrou uma grande posse de bola de estreia para o Preto e dourado terminando com um passe para touchdown de 4 jardas para Keith Kirkwood.

Carr’s os números do dia foram 6 de 8 conclusões para 70 jardas e 1 TD.

Na série de abertura que colocou o santos acima 0-7, Carr passes entregues com sucesso para Juwan JohnsonAlvin Kamara, Michael Thomas, Keith Kirkwoode Chris Olave.

Calendário da pré-temporada do Saints

Para o santos restante programação no pré-temporadaa equipe viajará para Os anjos na próxima semana para enfrentar os Chargers no da NFL único jogo em domingo, 20 de agosto.

Eles também realizarão uma sessão de treinamento conjunto com o Parafusos durante a semana.

O santos terceiro e último jogo de pré-temporada sobre domingo, 27 de agosto no Ceasars Superdome contra o Houston Texans também fechará o da NFL programação antes do início do temporada regular sobre 07 de setembro.